Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Terim taburcu oldu /30 Mart 2020 14:33

Fatih Terim taburcu oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in test sonuçlarının pozitif olduğu ancak tedavisinin iyiye gitmesi sebebiyle tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesine karar verildiği açıklandı.

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Corona virüsü testi pozitif çıkan ve 23 Mart’ta hastanede karantinaya alınarak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in taburcu edildiği açıklandı. Galatasaray’da başkan yardımcısı Yusuf Günay da Twitter hesabından bir paylaşım yaparak taburcu edildiğini duyurdu.

‘HER NE KADAR TESTİ POZİTİF OLSA DA…’
Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “23 Mart 2020 tarihinde Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir.


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