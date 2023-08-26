Faturaları düşüren yeni bir duvar boyası üretildi

Dünya'nın dört bir yanında, iklim değişikliğiyle birlikte aşırı sıcaklıklar şiddetini artırmaya devam ederken, klimalar sıcağı yenmenin bir numaralı ilacı olmayı sürdürüyor.



Stanford Üniversitesi'ndeki bilim insanları, klima ve ısıtıcılara artan bağımlılığımızı azaltmaya yardımcı olabilecek yeni bir boya tasarladılar. Bir dizi renkte üretilen bu boyanın, doğru kullanıldığı takdirde elektrik faturalarını ve emisyonları ciddi ölçüde azaltabileceği kaydedildi.



Bir boyanın binanın dışında kullanıldığında ısıyı dışarıda tutttuğu ve ısıyı içeride tutmak için de içeride kullanılabildiği düşünülerek, tasarlanan boyanın Güneş'ten gelen orta kızılötesi ışığın yüzde 80'ine kadarını yansıtabildiği, bunun da geleneksel renkli boyalara kıyasla 10 kat daha fazla yansıma anlamına geldiği belirtildi.



Araştırmacılar, tasarladıkları boyanın çeşitli iklimlerde kullanılabilen "yıl boyunca enerji tasarrufu sağlayan bir çözüm" sağladığını kaydetti.



Gerçekleştirilen testlerde boyanın sıcak koşullarda kapalı alanı soğutmak için gereken enerji miktarını neredeyse yüzde 21 oranında azalttığı, soğuk koşullarda ise alanı ısıtmak için gereken enerjiyi yüzde 36 oranında azalttığı sonucuna varıldı. Araştırmacılar, tüm bina genelinde boyanın orta katlı bir apartmanı ısıtmak, havalandırmak veya soğutmak için gereken enerjinin yüzde 7,4'ünü tasarruf edebileceğini tahmin ediyor.



Beyaz, mavi, kırmızı, sarı, yeşil, turuncu, mor ve koyu griyi içeren "Gökkuşağı" boyasının, iki katmana sahip olduğu belirtildi. Bunlardan ilkinin gümüş alüminyum pullar içeren yansıtıcı alt katman, İkincisinin ise renkli inorganik nanopartiküller içeren kızılötesi şeffaf bir üst katman olduğu ifade edildi.



Gelecekte boyayı ticari kullanıma sunmayı amaçlayan araştırmacılar, "Boyanın çok yönlülüğü... Çeşitli şekil ve malzemelerdeki farklı yüzeylere uygulanabilirliğinin yanı sıra, boyaları bir dizi senaryoda son derece kullanışlı hale getiriyor" açıklamasında bulundular.