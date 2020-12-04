Fauci, Biden'ın salgınla mücadele ekibinde yer alacak

ABD'de salgınla mücadelede en yetkili isimlerden biri olan Anthony Fauci, korona virüsü salgınıyla mücadele için kuracağı ekibine katılmasını isteyen yeni başkan Joe Biden'ın talebine olumlu yanıt verdiğini duyurdu. Fauci, Beyaz Saray’ın Covid-19'la mücadele ekibinde yer almaya devam edeceğini ve başkanın sağlık baş danışmanı olacağını söyledi.







Donald Trump yönetiminin de salgın mücadele ekibinde yer alan ve sık sık Trump ile karşı karşıya gelen Fauci, Sputnik'in aktardığına göre Biden’in talebine ilişkin, "Kesinlikle, hemen 'Evet' dedim" ifadelerini kullandı.





Biden, CNN televizyonuna verdiği mülakatta, "Dr Fauci'den aynı görevinde kalmasını, başdanışmanım olmasını ve Covid ekibime katılmasını istedim" demişti. Biden ayrıca Fauci'nin daha yüksek bir pozisyona geçmesini istediğini de eklemişti.