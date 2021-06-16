Samanyolu Haber /Ekonomi / Fed beklenen faiz kararını açıkladı /16 Haziran 2021 21:39

Fed beklenen faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed, beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre 0 - 0.25 aralığındaki faiz oranı değiştirilmedi.

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Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizleri değiştirmedi ve politika faizini yüzde 0 - 0.25 aralığında tuttu

Fed faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizleri değiştirmedi ve politika faizini yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit tuttu. Fed en az 120 milyar dolarlık varlık alım programını değiştirmedi.

Noktasal grafikte Fed üyelerinin 2023 sonuna kadar iki faiz artışı öngörmesi dikkat çekti. Daha önce 18 üyeden 7'si 2023 yılında faiz artışı beklerken bu kez 13 üyenin aynı dönemde faiz artışının beklemesi dikkat çekti.

ABD borsaları karar sonrası düşüşe geçerken, tahvil faizleri yeniden 1.50'nin üzerine çıktı. 8.50 seviyesinde olan dolar/TL de 8.60'ın üzerine çıktı. Altın fiyatlarında ise yüzde 0.5'lik düşüş geldi.
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