Samanyolu Haber /Dünya / Fed faiz kararını açıkladı /17 Mart 2021 21:19

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

SHABER3.COM

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Mart ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed, aşkın rezervler üzerindeki faizi de değiştirmeyerek yüzde 0,10 seviyesinde bıraktı.

Fed'in 2023'e kadar faizlerde değişiklik yapması beklenmezken, banka ekonomiye yönelik iyimserliğini hazine getirilerindeki artışla birlikte ABD ekonomisindeki toparlanma beklentileriyle yükseltti.

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