Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü açıkladı /27 Ocak 2024 01:28

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü açıkladı

Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geleceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Savunmaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Atletico Madrid'den ayrılmak isteyen ve sarı-lacivertli formayı giymek için Avrupa kulüplerini reddeden milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

    "2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Futbol Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

    Fenerbahçe Spor Kulübü"

ATLETICO, ROMA DEDİ AMA...

Çağlar Söyüncü sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul’a gelecek. Kontrollerin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak. Milli futbolcunun sezonun sonuna kadar olan ücretini Fenerbahçe karşılayacak. Çağlar’ın, Fenerbahçe’ye gelmek için fedakarlık yaptığı öğrenildi. Başarılı savunma oyuncusu Atletico Madrid’den alacaklarının bir kısmını kiralama ücretine eklettirdiği ve ısrarlı tavrıyla Roma ile anlaşan kulübüne geri adım attırdı.

KANKALAR BULUŞTU

Altınordu altyapısında birlikte forma giyen ve yakın arkadaş olan Cengiz Ünder ile Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe’de yeniden buluştu. Cengiz, ilk etapta kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen Çağlar’ın ikna edilmesinde önemli rol oynadı.

Sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan 27 yaşındaki Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bugüne dek 9 maçta görev alırken sahada kaldığı 212 dakikada 1 sarı 1 de kırmızı kart gördü.
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