Artık kendileri itiraf ediyor: Cezalar bozulacak, mağdurlar haklarını alacak

Bold Medya'da yer alan habere göre gazeteci Tolga Şardan, terfi bekleyen bir polis müdürünün yüzbinlerce kişinin mağdur olmasına sebep olan Garson fişlemeleri ile oynandığı yönündeki itirafını köşesine taşıdı. Şardan bu değişikliği yapanlara cezaevi yolu gözükeceğine dikkat çekerken, Uluslararası Ceza Hukukçusu Dr. Gökhan Güneş de bu durumla ilgili “Artık kendileri de itiraf ediyorlar. Tüm cezalar bozulacak ve mağdurlar haklarını alacaklar. Mücadeleye devam” dedi.





Tolga Şardan’ın Garson fişlemelerindeki değişiklikle ilgili paylaşımını alıntılayan Uluslararası Ceza Hukukçusu Dr. Gökhan Güneş, şu paylaşımları yaptı:Baştan sona hukuka aykırı delil olan Garson fişlemelerinde oynama yapıldığını artık kendileri itiraf etmeye ve gazeteciler de onlar söyleyince haber yapmaya başladılar.Oysaki Garson garabetinin ne denli hukuksuz bir delil olduğu ve üzerinde oynama yapıldığı tüm yönleriyle aşağıdaki çalışmada anlatılmıştı.Kısaca, Bylock, Garson ve ankesör başta olmak üzere uydurdukları tüm deliller hukuka aykırıdır. Bunlara dayanılarak verilen tüm cezalar bozulacak ve mağdurlar haklarını alacaklar. Hiç şüpheniz olmasın. Mücadeleye devam!