Samanyolu Haber /Gündem / Değiştirilen Garson fişlemeleri artık delil değil: /27 Ocak 2024 00:29

Değiştirilen Garson fişlemeleri artık delil değil:

Garson fişlemeleri ile emniyette oynadığı itirafına yönelik paylaşım yapan Av. Gizay Dulkadir, "Bu korkunç bir yargı krizi demektir" dedi. Dulkadir, mahkemelere bu tutanakların delil olarak kabul edilemeyeceğine yönelik itirazları yaptıklarını kaydetti.

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Bold Medya'da yer alan habere göre terfi bekleyen bir polis müdürünün yüzbinlerce kişinin mağdur olmasına sebep olan garson fişlemeleri ile oynandığı yönündeki itirafına yönelik tepkiler sürüyor. Konuyla ilgili paylaşım yapan Av. Gizay Dulkadir, bunun korkunç bir yargı krizi demek olduğuna dikkat çekerek, bu fişlemelerle ilgili yapılan yargılamalara itiraz ettiklerini kaydetti.

BU FİŞLEMELERLE BİNLERCE POLİS İHRAÇ EDİLDİ

Av. Gizay Dulkadir’in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Tolga Şardan, Ömer Zeren isimli emniyet mensubunun iddialarını kaleme almış.
İddialardan bir “Garson” kod gizli tanıktan elde edilen micro SD karttaki fişlemeler.

Bu fişleme nedeniyle binlerce polis son OHAL KHK’sı ile ihraç edildi.

Pek çok polis yargılandı ve hala yargılanan polisler var.

BUNLARIN DELİL OLAMAYCAĞINA YÖNELİK İTİRAZLARIMIZI YAPIYORUZ

Ömer Zeren, işte bu fişlemedeki kodların Emniyette değiştirildiğini iddia ediyor! Bu korkunç bir yargı krizi demektir!

Yargılamalarda her aşamada, bu verinin kendisinin dosyada olmadığını, gönderilen tutanakların “delil” olarak kabul edilemeyeceğini söylüyor, buna ilişkin usul itirazlarımızı yapıyoruz! Şimdi anladınız mı neden yapılıyor bu itirazlar!

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