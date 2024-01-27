Değiştirilen Garson fişlemeleri artık delil değil:

Bold Medya'da yer alan habere göre terfi bekleyen bir polis müdürünün yüzbinlerce kişinin mağdur olmasına sebep olan garson fişlemeleri ile oynandığı yönündeki itirafına yönelik tepkiler sürüyor. Konuyla ilgili paylaşım yapan Av. Gizay Dulkadir, bunun korkunç bir yargı krizi demek olduğuna dikkat çekerek, bu fişlemelerle ilgili yapılan yargılamalara itiraz ettiklerini kaydetti.





Pek çok polis yargılandı ve hala yargılanan polisler var.





Av. Gizay Dulkadir’in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:Tolga Şardan, Ömer Zeren isimli emniyet mensubunun iddialarını kaleme almış.İddialardan bir “Garson” kod gizli tanıktan elde edilen micro SD karttaki fişlemeler.Bu fişleme nedeniyle binlerce polis son OHAL KHK’sı ile ihraç edildi.Ömer Zeren, işte bu fişlemedeki kodların Emniyette değiştirildiğini iddia ediyor! Bu korkunç bir yargı krizi demektir!Yargılamalarda her aşamada, bu verinin kendisinin dosyada olmadığını, gönderilen tutanakların “delil” olarak kabul edilemeyeceğini söylüyor, buna ilişkin usul itirazlarımızı yapıyoruz! Şimdi anladınız mı neden yapılıyor bu itirazlar!