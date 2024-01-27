Süper Lig'e geri dönüyor! Kayserispor iddiası...

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı belirtildi.
Uçar, Kayserispor'un başında 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 maça çıktı.
Kayseri ekibi bu maçlarda 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
BURAK YILMAZ İDDİASI
Öte yandan, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile görüştüğü ve Yılmaz'ın yarın (Cumartesi) kente geleceği öne sürüldü.
Beşiktaş'ta yardımcılığını yaptığı Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasından sonra koltuğu devralan Burak Yılmaz, 6 maça çıkıp 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.
Burak Yılmaz UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e 2-1 yenildikleri maçın ardından 10 Kasım 2023'te görevinden ayrılmıştı.