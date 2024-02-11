Fenerbahçe, Kadıköy'de puan kaybetti, Zirveyi kaptırdı

Süper Lig 25. hafta mücadelesinde Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta öne geçti ama sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmaktan kurtulamadı.





Konuk ekip Alanyaspor 12. dakikada Loide Augusto'nun golüyle öne geçerken, ilk yarı bu skorla sona erdi. Gergin bir atmosferde oynanan maçın ikinci yarısına iyi başlayan Fenerbahçe, 49'da Dusan Tadic'in penaltı ve 59'da Edin Dzeko'nun kafa golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Ancak Augusto 63'de yine sahneye çıktı ve skoru 2-2 yaptı.



