Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe, Kadıköy'de puan kaybetti, Zirveyi kaptırdı /11 Şubat 2024 21:15

Fenerbahçe, Kadıköy'de puan kaybetti, Zirveyi kaptırdı

Süper Lig'de uzun süredir liderlik koltuğunun sahibi olan Fenerbahçe, Alanyaspor maçında yaşadığı puan kaybıyla zirveyi Galatasaray'a kaptırdı. Fenerbahçe, Alanyaspor maçındaki beraberlikle, bu sezon iç sahada 9 puan kaybetmiş oldu.

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Süper Lig 25. hafta mücadelesinde Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta öne geçti ama sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmaktan kurtulamadı.

Konuk ekip Alanyaspor 12. dakikada Loide Augusto'nun golüyle öne geçerken, ilk yarı bu skorla sona erdi. Gergin bir atmosferde oynanan maçın ikinci yarısına iyi başlayan Fenerbahçe, 49'da Dusan Tadic'in penaltı ve 59'da Edin Dzeko'nun kafa golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Ancak Augusto 63'de yine sahneye çıktı ve skoru 2-2 yaptı.

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında yaşadığı puan kaybıyla liderlik koltuğunu Galatasaray'a devretti ve 64 puanla zirvenin 2 puan gerisine düştü. Küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Alanyaspor ise, 28 puana ulaştı. 

Fenerbahçe ligde bir sonraki maçını Rizespor deplasmanında oynayacak. Alanyaspor ise, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.
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