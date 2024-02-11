TİP Hatay'da Gökhan Zan'ı aday gösterecek

Türkiye’de siyaset, 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimler arifesinde giderek ısınıyor. İttifakların şekillenmesinin ardından, partiler yarışacak adaylarını belirledi ve çalışmalarını hızlandırdı.





HATAY ÇIKMAZI

CHP’nin, Hatay’da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş’la seçim gireceğini duyurması 6 Şubat depremiyle yıkılan şehirden tepkilerin yükselmesine neden oldu. Depremin yıldönümünde düzenlenen anma töreninde parti lideri ve kurmaylarının yanında Hataylıların Lütfü Savaş’a tepki göstermesi “Hatay’da aday yeniden belirlenebilir” açıklamalarıyla yeni bir sürece evrildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yaptığı açıklamada “Siyaset vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır, verdiği mesajı alma sanatıdır. Biz CHP olarak bütün bölgelerde hem adaylarımızı çok yoğun anketlerle belirledik. Bu anketler yüksek örneklemlerle yapılan bu anketler, bize bir şehirde yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir. Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz, görürsek müdahale ederiz” dedi.







TİP HATAY’DA ADAY ÇIKARMAYA HAZIRLANIYOR

Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesini, bölgenin güçlü partilerinden Türkiye İşçi Partisi (TİP) de tepkiyle karşıladı. Parti yönetimi, Savaş’ın adaylığının geri çekilmemesi durumunda Hatay’da seçimlere güçlü bir şekilde katılacaklarını, depremzedeleri seçeneksiz bırakmayacaklarını duyurdu.





Deprem dönemi bölgede yoğun çalışmalar yürüten TİP, son iki seçimdir Hatay’dan milletvekili çıkarıyor. 14 Mayıs seçimlerinde Gezi davasından tutuklu bulunan Can Atalay’ı aday gösteren TİP, 76 bin 580 oyla depremin vurduğu şehirdeki oyların yüzde 8,56’sını aldı.









ADAYLIK İÇİN GÖKHAN ZAN KARARI

TİP, eski Hatay Milletvekili ve parti yöneticisi Barış Atay’ı, aday olmak için ikna çalışmalarında başarıya ulaşamadı.





Hatay’da seçim sonucuna etki edecek güce sahip olan TİP, aday belirleme çalışmalarında sona ulaştı.









Gerçek Gündem’in edindiği bilgilere göre, parti yönetimi CHP’nin Lütfü Savaş’ı çekmemesi durumunda Hataylı eski futbolcu Gökhan Zan’ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterecek. Karar yarın 11’de yapılacak basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulacak.





CHP’nin Savaş’ı çekmesi durumunda ise eski milli futbolcu Gökhan Zan da adaylıktan çekilecek. Ve çok muhtemel Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’dan aday olacak.





Deprem dönemi yaptığı çalışmalar ve açıklamalarla şehrin tanınan isimlerinden olan Zan, son zamanda girdiği polemiklerle gündeme geliyor.





Ocak ayı başında, TİP’in Gökhan Zan’a adaylık teklifi götürdüğü ileri sürülmüştü ancak TİP Basın Bürosu, “Ortada somut bir adaylık teklifi yok, görüşmede adaylık konusu açılmadı. Erkan Baş Hatay’ın durumuna dair genel bir fikir almak, değerlendirme yapmak üzere kendisini aradı. Önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşmeyi planlıyorlar” açıklamasını yaptı.





6 Şubat depremlerinin ardından İYİ Parti’den milletvekili adayı olan Gökhan Zan, seçilememişti. Gökhan Zan daha sonra İYİ Parti'den istifa etmişti.