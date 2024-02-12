İsrail ordusu, Refah'a saldırı planını onayladı

Gazze'de ateşkes görüşmeleri tıkanırken İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde 1 milyonun üzerinde Filistinlinin sığındığı Refah'a yönelik saldırı planını onayladı.







İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önceki gün, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki sivillerin tahliyesi için orduya emir verdiğini açıklamıştı.





Hamas ise bugün yaptığı açıklamada, Refah saldırılarına karşı İsrail'e "rehine" uyarısı yaptı.





Aksa TV'nin bildirdiğine göre Filistinli örgüt Hamas, Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik herhangi bir İsrail kara saldırısının rehine takasını suya düşüreceğini söyledi.





MISIR: VAHİM SONUÇLARI OLUR





Arabulucu ülke Mısır ise İsrail'i, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a askeri operasyon yapmasının "vahim sonuçları" olacağı konusunda uyardı.





Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetindeki üst düzey yetkililerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentine askeri operasyon yapılacağı yönündeki açıklamalarının kesin bir şekilde reddedildiği kaydedildi.





Açıklamada, İsrail, kente yönelik muhtemel bir kara saldırısının vahim sonuçları olacağı konusunda uyarılarak, Gazze'deki son güvenli bölge olması hasebiyle 1,4 milyondan fazla kişinin sığındığı kentin hedef alınmasının engellenmesi için tüm bölgesel ve uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiği vurgulandı.





Refah kentinin hedef alınması, insani yardımların engellenmesi ve Filistin halkının göç ettirilmesinin, uluslararası insan hakları ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kararlarının apaçık ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, Mısır'ın, ateşkese varılması ve esir takası için tüm taraflarla temaslarını sürdüreceği belirtildi.





Açıklamada, ayrıca uluslararası camiadan İsrail'e, harcanan çabalara olumlu yanıt vermesi ve gerilimi daha fazla tırmandırmaması için baskı yapması istendi.









BIDEN, NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ





ABD Başkanı Joe Biden, İsrial Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.





Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun, "Hamas'ın elinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik devam eden çabaları" ele almak üzere telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın, Netanyahu'ya "Refah'ta 1 milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiği" görüşünü yinelediği ifade edildi.

ABD Başkanı Biden'ın "masum Filistinli sivillere yönelik insani yardımın verimini ve tutarlılığını artırmak için acil ve spesifik adımlar atılması çağrısında bulunduğu" kaydedilen açıklamada, Biden'ın ayrıca, "Hamas'ın yenilgiye uğratıldığını görme ve İsrail ile halkının uzun vadeli güvenliğini sağlama yönündeki ortak hedefi" yeniden teyit ettiği aktarıldı.

UNICEF İcra Direktörü Russell: Refah’a sığınan 1 milyon 300 bin Filistinli korunmalı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail’in Gazze'deki saldırılarından kaçarak Refah kentine sığınan 1,3 milyon kişinin gidecek güvenli bir yeri olmadığını ve korunmaları gerektiğini söyledi.



Russell, X sosyal medya hesabından İsrail’in saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Refah kentindeki insani krize ilişkin paylaşımda bulundu.

Dünyanın en yoğun nüfuslu yerlerinden biri olan Refah’ın çocuklar ve ailelerle dolu olduğunu belirten Russell, buradaki insanların bir kısmının birçok kere yerinden edildiğini vurguladı.

Russell, "1 milyon 300 bin sivil köşeye sıkıştırılmış, sokaklar ve barınaklarda yaşıyorlar. Korunmaları gerekiyor. Gidecek güvenli hiçbir yerleri bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda ses kaydına yer verilen UNICEF Özel Temsilcisi Lucia Elmi de saldırılardan kaçanların güvenli bir yer arayışlarıyla Refah’a aktığını, sokaklara dolan insanların boş bulunan her yere derme çatma çadırlar kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Elmi, "Her yerde çocuklar var. Bir çoğunun çok az kıyafeti var. Yalın ayaklar. İnsani yardım görevlisi olarak hayatım boyunca hiç böyle bir şey görmedim. İnsanlar çaresiz." diye konuştu.





DSÖ: HABERLER ENDİŞE VERİCİ





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da İsrail'in Refah kentindeki tahliye planlarına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.





"İsrail'in kara saldırısını genişletmek için Filistinlileri Gazze'nin güneyindeki Refah'tan tahliye etme planlarına ilişkin haberler son derece rahatsız edici." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, bu planın hayata geçirilmesinin, gidecek başka yeri olmayan ve sağlık hizmeti alabilecek neredeyse hiçbir yeri kalmayan 1,4 milyon kişi için çok ağır sonuçları olabileceğini dile getirdi.





Refah'taki tüm hastanelerin kapasitesinin üzerinde dolu olduğuna işaret eden Ghebreyesus, Gazze Şeridi'ndeki diğer hastanelerin çoğunluğunun kısıtlı hizmet verdiğini ya da işlevsiz durumda olduğunu aktardı.





Ghebreyesus, taraflara rehinelerin serbest bırakılması dahil olmak üzere derhal ateşkes sağlanması yönünde çağrıda bulundu.

Danimarka ve Hollanda, İsrail'in Refah'a yönelik muhtemel saldırısından endişeli







Danimarka Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 9 Şubat Cuma günü yazdığı "1,4 milyon Filistinli şu anda Refah'ta, gidecek güvenli bir yerleri yok ve açlıkla karşı karşıyalar. İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına dair haberler endişe verici. Bu, zaten vahim olan insani durumu ve dayanılmaz sivil kayıpları daha da kötüleştirecek feci sonuçlara yol açacaktır." mesajı paylaşıldı.

Paylaşımda, Danimarka'nın, AB ve diğer ülkelerin, Gazze nüfusunun yarısından fazlasının sığındığı Refah'a yönelik muhtemel saldırılarına dair endişeleri paylaştığı kaydedilerek, "Aslolan sivillerin korunmasıdır." ifadesi kullanıldı.

Hollanda'dan "ateşkes çağrısı Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot da X hesabından yaptığı açıklamada, Refah'taki durumun çok endişe verici olduğuna dikkati çekerek, "Gazze'deki birçok sivil güneye kaçtı. Bu kadar yoğun nüfuslu bir alanda, büyük ölçekli askeri operasyonların çok sayıda sivil kaybında ve daha büyük bir insani faciaya açacağını görmemek zor. Bu meşrulaştırılamaz." uyarısına yer verdi.

Müzakerelerin hızla geçici bir insani ateşkese, nihayetinde devamlı bir ateşkese gitmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Slot, ayrıca tüm esirlerin de kayıtsız şartsız en kısa sürede serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.





İSRAİL'DEN REFAH KENTİNE SALDIRI HAZIRLIĞI





İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Binyamin Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.





REFAH KENTİ





Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir bölge. Şehir, 2,3 milyon ile Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.





İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.





İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.





Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.