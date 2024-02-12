Prens William tahta hazırlanıyor

Britanya Kralı 3. Charles’ın 70 yıl bekledikten sonra tahta oturmasının üzerinden sadece 9 ay geçerken kansere yakalanması hesapları değiştirdi. Veliaht Galler Prensi William’ın babasının birçok görevini şimdiden devralmaya başlamasıyla ekibini de yeniden kurması dikkat çekti. Prens, babasına konulan kanser teşhisinin ardından kraliyet görevlerine geri dönerken eski bir diplomatı özel sekreteri olarak atadı.







Kensington Sarayı’ndan yapılan açıklamada, eski Liberal Demokrat lider Paddy Ashdown için de çalışmış olan Ian Patrick’in bu görevi üstleneceği belirtildi. Patrick, Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi’ne katılmadan önce 2002-2006 yılları arasında Bosna’da Lord Ashdown’ın yanında çalışmıştı. Crohn’s & Colitis UK adlı yardım kuruluşunun mütevelli heyetinde yer alıyor. Prens William Çarşamba günü Windsor Şatosunda bir yemin törenine ev sahipliği yaptıktan sonra aynı akşam Londra hava ambulansı yardım gala yemeğine katılarak krala destek mesajları için halka teşekkür etti. Yemekte konuklara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:





“Bu vesileyle, özellikle son günlerde Catherine ve babam için göndermiş olduğunuz nazik destek mesajları için de teşekkür etmek isterim. Bunun hepimiz için anlamı çok büyük.”

Pazartesi günü, Charles’ın yakın zamanda prostat büyümesine yönelik bir prosedür için hastanede kaldığı sırada tespit edilen ve tanımlanamayan bir kanser için düzenli tedavi göreceği açıklanmıştı. Bunun üzerine Kralın günlük programları aceleyle yeniden düzenlenmişti. 42 yaşındaki Galler Prensesi Catherine’in ise hastalık sonrası nekahat döneminde olması nedeniyle resmi görevlerine Paskalya sonrasına kadar devam etmesi beklenmiyor.







3. CHARLES’TAN KANSER TEŞHİSİ SONRASI İLK AÇIKLAMA: GÜZEL DÜŞÜNCELER EN BÜYÜK TESELLİ VE TEŞVİK

İngiltere Kralı 3. Charles, kanser teşhisi konulmasından sonra yaptığı ilk açıklamada aldığı destek mesajlarına değinerek, “Kansere yakalanan herkesin bileceği gibi, bu tür güzel düşünceler en büyük teselli ve teşviktir.” ifadelerini kullandı. Norfolk’taki Sandringham House Sarayı’nda tedavisi devam eden Kral Charles, yazılı açıklamasında destek mesajları için teşekkür etti.





Kral Charles, açıklamasında şunları kaydetti:“Kansere yakalanan herkesin bileceği gibi, bu tür güzel düşünceler en büyük teselli ve teşviktir. Bana konan teşhisi paylaşmanın kamuoyundaki anlayışı nasıl artırdığını ve Birleşik Krallık ile geniş anlamda dünyadaki kanser hastaları ve ailelerini destekleyen kuruluşların çalışmalarına nasıl ışık tuttuğunu duymak benim için moral vericiydi. Onların bitmek bilmeyen ilgi ve bağlılığına ömrüm boyunca duyduğum hayranlık kendi kişisel deneyimimin sonucunda daha da artıyor.”

Prostat büyümesi tedavisi için hastaneye yatacağı açıklanan Kral Charles, 26 Ocak’ta girdiği hastaneden 29 Ocak’ta taburcu edilmiş, Buckingham Sarayı, kontrollerde endişe verici başka bir duruma rastlandığını, Kral’da kanser tespit edildiğini duyurmuştu.



