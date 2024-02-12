Afrika Uluslar Kupası'nı ev sahibi Fildişi Sahili aldı

Afrika Uluslar Kupası'nda final mücadelesinde Nijerya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.





Maçı 2-1 kazanan Fildişi Sahili ev sahibi olduğu turnuvada mutlu sona ulaştı.





Maçta Nijerya'nın golü 38. dakikada Troost-Ekong'dan geldi. Fildişi Sahili'nin golleri ise; 62. dakikada Kessie ve 81. dakikada Haller'den geldi.





Namağlup gelen Nijerya finalde kaybetti

Namağlup olarak finale gelen Nijerya ilk yenilgisini finalde aldı. Diğer taraftan grupta 3 maçından 2'sini kaybeden Fildişi Sahili turnuvayı kupayla tamamlamış oldu.





Fildişi Sahili 3. kez şampiyon

Fildişi Sahili, 1992 ve 2015 yıllarından sonra üçüncü kez turnuvada kupa kazanma başarısına ulaştı.





Turnuva tarihinde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Mısır, en başarılı takım olarak öne çıkıyor.





Mısır, 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 ve sonuncusu 2010'da olmak üzere 7 kez kupanın sahibi oldu.





7 milyon Dolar ödül kazandılar

Turnuvayı kazanan Fildişi Sahili, 7 milyon Dolar para ödülünün de sahibi oldu. Finalist Nijerya ise 4 milyon Dolar kazandı.