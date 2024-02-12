Samanyolu Haber /Spor / Afrika Uluslar Kupası'nı ev sahibi Fildişi Sahili aldı /12 Şubat 2024 01:56

Afrika Uluslar Kupası'nı ev sahibi Fildişi Sahili aldı

Afrika Uluslar Kupası finalinde Nijerya'yı mağlup eden Fildişi Sahili, kupaya uzanan taraf oldu.

SHABER3.COM

Afrika Uluslar Kupası'nda final mücadelesinde Nijerya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi. 

Maçı 2-1 kazanan Fildişi Sahili ev sahibi olduğu turnuvada mutlu sona ulaştı. 

Maçta Nijerya'nın golü 38. dakikada Troost-Ekong'dan geldi. Fildişi Sahili'nin golleri ise; 62. dakikada Kessie ve 81. dakikada Haller'den geldi. 

Namağlup gelen Nijerya finalde kaybetti 
Namağlup olarak finale gelen Nijerya ilk yenilgisini finalde aldı. Diğer taraftan grupta 3 maçından 2'sini kaybeden Fildişi Sahili turnuvayı kupayla tamamlamış oldu. 

Fildişi Sahili 3. kez şampiyon 
Fildişi Sahili, 1992 ve 2015 yıllarından sonra üçüncü kez turnuvada kupa kazanma başarısına ulaştı.

Turnuva tarihinde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Mısır, en başarılı takım olarak öne çıkıyor.

Mısır, 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 ve sonuncusu 2010'da olmak üzere 7 kez kupanın sahibi oldu.

7 milyon Dolar ödül kazandılar
Turnuvayı kazanan Fildişi Sahili, 7 milyon Dolar para ödülünün de sahibi oldu. Finalist Nijerya ise 4 milyon Dolar kazandı. 
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