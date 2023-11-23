Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe’nin önde gelen isimlerinden MHK Başkanı İbanoğlu’na istifa çağrısı /23 Kasım 2023 21:34

Fenerbahçe’nin önde gelen isimlerinden MHK Başkanı İbanoğlu’na istifa çağrısı

Ali Koç'a suç duyurusunda bulunan MHK Başkanı İbanoğlu'na Fenerbahçe camiasından istifa çağrısı geldi.

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Fenerbahçe Kulübü’nün önde gelen isimleri, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu’nu istifaya davet etti.

Eski başkan Ali Şen ve eski yöneticilerden oluşan 43 kişi, ortak bir bildiri yayınlayarak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunan MHK Başkanı İbanoğlu’nun istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.

“Bu dakikadan itibaren Türk futbolunun tarihi bir kaosa sürüklenmemesi ve hakemlerin adil ve tarafsız şekilde maçları yönetebilmesi için MHK Başkanı bir dakika bile o koltukta oturmamalı, derhal görevinden istifa etmelidir!” ifadelerinin yer aldığı bildiri şu şekilde:

“MHK Başkanlığını yürüten şahsın, yine tarihte eşi görülmemiş bir şekilde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunması ve bunu da açıkça duyurması; yıllardır atama ve dinlendirme kararları üzerinden “ödül ve ceza sistemi” ile mesajlar verilen hakemlerin, Fenerbahçe ve şampiyonluk yolundaki rakibinin maçlarında objektif kararlar almasını artık tamamen imkansız hale getirmiştir!”

“DERHAL İSTİFA ETMELİ”

“Bu dakikadan itibaren Türk futbolunun tarihi bir kaosa sürüklenmemesi ve hakemlerin adil ve tarafsız şekilde maçları yönetebilmesi için MHK Başkanı bir dakika bile o koltukta oturmamalı, derhal görevinden istifa etmelidir!”

“KANAATİMİZ KESİNLEŞECEKTİR”

“Aksi takdirde; tüm kulüplere eşit mesafe duran bir TFF ve tüm takımlara karşı adil düdük çalan hakemlerden mahrum kaldığımız her gün, hepsi hapiste veya firarda olan terör örgütü iltisaklı polisler, savcılar ve hâkimler eliyle Fenerbahçe'ye istedikleri zararı veremeyenlerin, bu amaçlarına “hakemler eliyle” ulaşmaya çalıştıklarına dair kanaatimiz kesinleşecektir.”

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