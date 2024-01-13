Fenerbahçe, Rade Krunic transferini resmen açıkladı

Ara transfer dönemine Bonucci ile giren Fenerbahçe, ikinci transferini de Milan'dan Rade Krunic'i sezon sonuna kadar kiralayarak yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Bosna Hersekli orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı.





"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz."İtalya Serie A ekibi Milan'ın 2019'da 8.6 milyon euro bonservis bedeliyle Empoli'den transfer ettiği defansif orta saha oyuncusu, bu sezon 14 maçta 896 dakika süre aldı.