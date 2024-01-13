Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe, Rade Krunic transferini resmen açıkladı /13 Ocak 2024 20:00

Fenerbahçe, Rade Krunic transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

SHABER3.COM

Ara transfer dönemine Bonucci ile giren Fenerbahçe, ikinci transferini de Milan'dan Rade Krunic'i sezon sonuna kadar kiralayarak yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Bosna Hersekli orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz."

İtalya Serie A ekibi Milan'ın 2019'da 8.6 milyon euro bonservis bedeliyle Empoli'den transfer ettiği defansif orta saha oyuncusu, bu sezon 14 maçta 896 dakika süre aldı.
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