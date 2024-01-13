Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosunda sürpriz isim!

Fenerbahçe, Süper Lig 20. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının kadrosunu açıkladı. Erteleme maçında Konyaspor'u 7-1'lik skorla geçen lider Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.



Ara transfer döneminin açılmasıyla takıma yeni isimler katmaya başlayan Fenerbahçe'de, yeni stoper Leonardo Bonucci, Antep kafilesine dahil edildi. İtalyan savunmacı, şans verilmesi halinde transfer olduktan 3 gün sonra sahaya çıkmış olacak.



Öte yandan, 9 Mart 2023'teki Sevilla maçında sakatlanan ve aylardır formasından uzak kalan Lincoln Henrique'nin lisansı da yeniden aktifleştirildi. Bir süredir takımla çalışmalara katılan Brezilyalı oyuncu, Antep maçının kadrosuna eklendi.



Sarı lacivertliler, Gaziantep FK ile 14 Ocak Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde, Fenerbahçe 50 puanla liderlik koltuğunda otururken, Gaziantep FK 21 puanla 15. sırada yer alıyor.



Fenerbahçe'nin açıkladığı, Gaziantep FK maçı kafilesi şu isimlerden oluşuyor:



Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Lincoln Henrique, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Joshua King, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi.

