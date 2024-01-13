Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosunda sürpriz isim! /13 Ocak 2024 19:07

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosunda sürpriz isim!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, imzayı attıktan günler sonra sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Bonucci, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edilirken Lincoln Henrique sürprizi de yaşandı.

SHABER3.COM

Fenerbahçe, Süper Lig 20. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının kadrosunu açıkladı. Erteleme maçında Konyaspor'u 7-1'lik skorla geçen lider Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Ara transfer döneminin açılmasıyla takıma yeni isimler katmaya başlayan Fenerbahçe'de, yeni stoper Leonardo Bonucci, Antep kafilesine dahil edildi. İtalyan savunmacı, şans verilmesi halinde transfer olduktan 3 gün sonra sahaya çıkmış olacak.

Öte yandan, 9 Mart 2023'teki Sevilla maçında sakatlanan ve aylardır formasından uzak kalan Lincoln Henrique'nin lisansı da yeniden aktifleştirildi. Bir süredir takımla çalışmalara katılan Brezilyalı oyuncu, Antep maçının kadrosuna eklendi.

Sarı lacivertliler, Gaziantep FK ile 14 Ocak Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde, Fenerbahçe 50 puanla liderlik koltuğunda otururken, Gaziantep FK 21 puanla 15. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'nin açıkladığı, Gaziantep FK maçı kafilesi şu isimlerden oluşuyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Lincoln Henrique, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Joshua King, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kadrosunda sürpriz isim! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:24:48