Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'den ortak bildiri çağrısı /13 Ocak 2024 19:02

İYİ Parti'den ortak bildiri çağrısı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, hayatını kaybeden askerlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Grup Başkanvekilimiz Sayın Musavat Dervişoğlu tarafından ortak bir bildiri metni yayımlanması talebimiz TBMM Başkanlığına sunulmuştur" dedi.

SHABER3.COM

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hayatını kaybeden askerlere ilişkin açıklama yaptı.

ERDOĞAN-AKŞENER GÖRÜŞMESİ

Zorlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı ile yaptığı görüşme hakkında "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve terörle mücadeledeki kararlılığımızı ve hassasiyetlerimizi paylaşmıştır" dedi.

ORTAK BİLDİRİ ÇAĞRISI

Zorlu, partisinin Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu tarafından ortak bir bildiri metni yayımlanması talebini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Ayrıca yine Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in kararı doğrultusunda İYİ Parti grubu olarak Anayasa’nın 98’inci TBMM İçtüzüğü’nün 102’nci ve 103’üncü maddeleri gereğince bu konuda bir genel görüşme açılması ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının yaşanan bu süreç ve son durumla ilgili Meclisimizi bilgilendirmesini talep etmiş bulunuyoruz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Parti'den ortak bildiri çağrısı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:24:54