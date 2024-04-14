Fenerbahçe'den kritik 3 puan

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile küme düşme hattında yer alan Fatih Karagümrük'ün mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Fenerbahçe, ilk yarıda istediği futbolu sahaya yansıtamadı. Hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışan Fatih Karagümrük, 45. dakikada Can Keleş'in kaydettiği golle öne geçti.





Fenerbahçe, ikinci yarıya çok hızlı başladı. İkinci yarının hemen başında Edin Dzeko'nun golüyle beraberliği yakalayan konuk ekip, 57. dakikada öne geçti. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Michy Batshuayi, meşin yuvarlağı filelere yollamayı başardı. Fenerbahçe, ikinci yarının kalan bölümünde Fatih Karagümrük kalesini abluka altına aldı. Öte yandan Fatih Karagümürük, 78. dakikada Ryan Mendes'in Fred'e olan müdahalesi nedeniyle gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Eysseric ise maçın son dakikasında hakemi aldatmaya yönelik hareketten ikinci sarı kartı görüp oyun dışında kaldı.





Son düdüğe kadar skor üstünlüğünü korumayı başaran Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, Karagümrük galibiyetiyle maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

