Seçim vaadi de teleferikti: Kepez Belediye Başkanı tutuklandı

Antalya’da Sarısu-Tünektepe arasındaki teleferik hattında 1 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı. Tutuklananlardan biri de teleferiği işleten Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANET'in eski yöneticisi, yeni Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz oldu.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözaltına alınan teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüpheliden 5’i tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 kişi de serbest bırakılmıştır. Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı.





Tutuklananlardan birinin eski ANET yöneticisi ve şimdi CHP'li Kepez Belediye Başkanı olan Mesut Kocagöz olduğu öğrenildi.





AKP'den ihraç edilince CHP'ye geçmişti

Mesut Kocagöz, 2004-2014 döneminde AKP’nin yönettiği Kepez Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı, 2014-2019 dönemindeyse yine AKP’den Kepez ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmıştı.





2019’daki yerel seçimlere iki ay kalan dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından “bir süreden beri parti disiplinine, siyasi ilke ve nezakete aykırı başka siyasi partiler ile görüşmeler yaptığı” iddiaları üzerine tüm görevlerinden alındığı duyurulan Kocagöz, AKP’den ihraç edilince CHP’ye geçmişti.





2019 yerel seçimlerinde CHP’den birinci sıradan meclis üyesi adayı yapılan Kocagöz, Muhittin Böcek’in belediye başkanlığını kazandığı seçimlerin ardından ANET’in başına getirilmiş ve Böcek’in katılmadığı toplantılarda Büyükşehir Meclisini yönetmişti.





Vaatlerinden biri de 'Teleferik Kepez'di

Son beş yıldır ANET’in Yönetim Kurulu Başkanlığını ve Genel Müdürlüğü’nü yürüten Kocagöz’ün yerel seçimlerde Kepez ilçesine de bir teleferik vaadinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Kocagöz "Teleferik Kepez" adındaki projenin tanıtım videosunu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.





'Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 5 tutuklama

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde Cuma günü meydana gelen kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında önce 13 kişi gözaltına alınmıştı.





Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait ANET AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili E.K.B, Genel Müdür Vekili A.B.S, mekanik mühendisi O.E, ANET iş güvenliği uzmanı M.A, taşeron bakım şirketinin sahibi S.T, şirketin bakım ve otomasyon amiri S.Y, mekanik bakım sorumluları S.K, K.K, O.K, Ö.E, makine teknisyeni H.A, iş güvenliği uzmanı T.A.Ü. ile R.T. gözaltına alınmıştı.





Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında ANET AŞ'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı da olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkında da gözaltı kararı çıkardı. Kocagöz, gözaltına alındı.





Emniyetteki işlemlerinin ardından 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.





Şüphelilerden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, A.B.S, O.E, S.T. ve S.Y, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamalarıyla tutuklandı.





Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.