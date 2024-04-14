Biden istedi, İsrail İran’a karşılık vermekten vazgeçti

İran, Suriye’deki büyükelçilik binasını vuran İsrail’e karşı ‘misilleme’ saldırısı başlatmış, İsrail’e yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve füze atılmıştı. Ancak İran ‘Şimdilik bu kadar’ mesajı verince gerilim korkulanın aksine düştü.





ABD’nin önceden Türkiye üzerinden İran’a mesaj ilettiği ve saldırının kısıtlı olmasını istediği ortaya çıkmıştı.





ABD Başkanı Joe Biden’ın saldırıdan sonra telefonla görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan herhangi bir karşılık verilmemesini istediği iddia edilmişti.





Bunun üzerine İsrail devlet televizyonu KAN Netanyahu yönetiminin İran’ın saldırılarına karşılık vermekten ‘son anda’ bildirdi.





Savaş Kabinesi ile Bakanlar Kurulu’nun önce salt çoğunlukla İran’a derhal karşılık verilmesini onayladığı ancak Biden’la yapılan görüşme sonrası bu kararın değiştiği kaydedildi.