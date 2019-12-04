Ferhat Tunç: Nedim Şener iktidarın tetikçisi

Hakkında beşinci yakalama kararının çıkması üzerine sanatçı Ferhat Tunç, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nda bir basın toplantısı düzenledi.





Sosyal medyada Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı eleştirileri “Cumhurbaşkanına hakaret” sayan ve dava açan Büyükçekmece Adliyesi, Tunç hakkında yeni bir yakalama kararı çıkardı.





"ESKİ YILLARA AİT PAYLAŞIMLARI KARIŞTIRIP YENİ DAVALAR AÇILIYOR"





Mahkeme, Tunç’un Türkiye’ye dönme ihtimaline binaen savunmasının alınabilmesi için hakkında çıkarılmış olan yakalama emrinin devamına ve savunmasının tespiti için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılarak Tunç’un Almanya’daki adresinden alınabilmesi için uluslararası talebin tekrar edilmesine karar verdi.





Hakkında şu ana kadar yedi dava açıldığını belirten Tunç, “Bunların üçü, cumhurbaşkanı ve eski başbakan hakkında yaptığım eleştirilerin 'hakaret' sayılmasıyla ilgilidir. Eski yıllara ait paylaşımlarımı karıştırıp yeni yeni davalar üretiliyor. Bu davalarda sanatsal faaliyetlerim 'kin ve düşmanlığı yayma' olarak gösteriliyor.” diyerek tepkisini dile getirdi.





“SOKAK KEDİLERİNİ BİLE ÖZLÜYORUM”





Kronos'un haberine göre Almanya’nın yabancısı bir ülke olmadığını belirten Tunç, “Buna rağmen kendimi sürgünde hissediyorum. Çünkü istemediğim bir hayata zorlanıyorum. Benim hayatım var, ben kırk yıldır Türkiye’de yaşıyorum. İnanın, kendi evimin bahçesinde karnını doyurduğum o sokak kedilerini bile özlüyorum.” ifadelerini kullandı.





Sanatçı Ferhat Tunç (ortada), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının Türkiye'yi nasıl bir açık cezaevine çevirdiğini şu sözlerle özetledi: "İçeride veya dışarıda hayat iktidar gibi düşünmeyen her insana zindan edilmiştir."





Yaşadığı sürgünle ilgili, “Bu bir insanın yaşayabileceği en büyük zulümdür.” diyen sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: "İnsanları bırakın siyaset yapmayı kendi düşüncelerini bile sosyal medya üzerinden açıklamaktan çekinir duruma gelmişler. Hiçbirimiz vatan haini değiliz, o ülkeyi seviyoruz."





"NEDİM ŞENER İKTİDARIN TETİKÇİLİĞİNE SOYUNMUŞ BİR İNSAN”





Bir gazetecinin sosyal medyada Posta gazetesi yazarı Nedim Şener hakkındaki sorusuna karşılık Tunç, “Nedim Şener’le kişisel bir problemim yok. Nedim Şener son zamanlarda iktidarın tetikçiliğine soyunmuş bir insan." ifadelerini kullandı.





Cezaevine girdiğinde Nedim Şener'i desteklediklerini belirten Tunçu, "Bugün bir düşmanlıkla saldırıyor." dedi.





“AĞITLARLA BÜYÜMÜŞ BİR SANATÇIYIM”





Tunç, şöyle devam etti: "Kürt ve Alevi şehri olan Dersim’de, şimdiki adıyla Tunceli’de doğdum. 1937-38’de Dersim’de Kürt kimliği ve Alevi inancı sebebiyle büyük bir katliam yaşandı. Kafileler halinde aileler ülkenin batısına sürgün edilip, kız çocukları evlatlık verildi. Bu katliamda resmi olmayan rakamlara göre 50 bine aşkın insanımız katledildi. Katliam, sürgün, yoksulluk ve yıkımlarla viran edilmiş bu coğrafyanın yaşadığı travma hâlâ canlı ve günceldir."





“YA HAPSEDİLİYOR YA SÜRGÜNE ÇIKMAK ZORUNDA BIRAKILIYOR”







Tunç, "Bugün gazeteciler, siyasetçilerle birlikte sanatçılar da yargılanıyor, hapsediliyor ve sürgüne çıkmak zorunda bırakılıyor." diye konuştu.





Tunç, "İçeride veya dışarıda hayat iktidar gibi düşünmeyen her insana zindan edilmiştir. İnsanlar konuşmaktan, sosyal medyadan fikirlerini açıklamaktan endişe duyuyor. Savaş, ekonomik kriz ve adaletsizliğin çarkında toplum adeta can çekişiyor. Aileler toplu halde intihar ediyor." dedi.





“40’LARIN ALMANYASI GİBİ”





Türkiye'de yaşanan hukuk ihlallerinin sebep olduğu travmaların yıllarca süreceğini dile getiren Tunç, "Şu anki Türkiye durumu her yönüyle ne acı ki 1940’lı yılların Almanya’sını, faşizm cenderesini andırıyor. Kötülüğün kutsallaştığı ve zirveleştiği toplumsal bir cinnet halinin akıl tutulması yaşanıyor şu an ülkemde." şeklinde konuştu.





“TÜRKİYE’DE KALSAYDIM HAPİSTE OLACAKTIM”





Türkiye’de kalması halinde suçsuz yere hapse atılacağını ifade eden Tunç, "Bu tehdit sebebiyle bütün hayatımı geride bırakarak hiç istemediğim halde ülkemden uzaktayım." dedi.





“TÜRKİYE’NİN ÇİVİSİ ÇIKTI”







Tunç, kadınlardan gençlere, akademisyenlerden gazetecilere, sanatçılardan sağlıkçılara kadar barış isteyen ve iktidarın yanında saf tutmayan herkesin tehdit altında olduğunu söyledi.





Tunç, "Çünkü tek adam rejiminin pekişmesi için adeta Türkiye’nin çivisi çıkmıştır. Evrensel hukuk ve değerlerin zerresi kalmamıştır. Maalesef bu karanlık rejim medeni dünyanın ihale ve ticaret aşkından da beslenmektedir. Umarım, insan hakları daha çok ticarete tercih edilmez. Avrupa’dan ve dünyadan beklentim bu yönde." dedi.





FERHAT TUNÇ’A DESTEK







Uzun süredir Almanya’da yaşayan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Diyarbakır milletvekili Sibet Yiğitalp, Almanya Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan ve AABK Genel Başkanı Hüseyin Mat, Ferhat Tunç'u basın toplantısında yalnız bırakmadı.