Fethullah Gülen Hocaefendi'nin avukatı Fethi Ün vefat etti

Avukat Fethi Ün, birkaç hafta önce beyin kanaması geçirmiş ve ardından da 3 aylık ‘infaz erteleme’ kararıyla hastaneye kaldırılmıştı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Ün’ün kurtarılamadığı belirtildi.







Fethi Ün, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 1994 yılında ‘vekalet’ verdiği avukatlardan biriydi. 15 Temmuz sonrası gözaltına alındı. Yapılan sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Ancak savcının itirazı üzerine 2016 yılı Kasım ayında tutuklandı. O zamandan beri de tutukluydu.





Avukatlık mesleğini icra etmesi suç delili olarak gösterildi. Gizli tanıkların yalan ifadeleriyle ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 12 yıl hapse mahkum edildi. Cezası 2020 yılının ocak ayında Yargıtay tarafından onanmıştı.





