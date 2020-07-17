Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi'nin isminin geçtiği haberlerle ilgili açıklama /17 Temmuz 2020 10:21

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin isminin geçtiği haberlerle ilgili açıklama

Merkezi Amerika’daki Allience for Shared Values (Ortak Değerler için Birlik/AFSV) kuruluşundan Fethullah Gülen Hocaefendi'nin isminin geçtiği haberlerle ilgili bir açıklama yapıldı.

SHABER3.COM

Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bazı şehirlerindeki bazı olaylarla dair haberlerde Fethullah Gülen Hocaefendi'nin isminin de geçmesi üzerine Ortak Değerler İçin Birlik (AfSV) isimli kuruluş tarafındanbir açıklama yapıldı. 

AfSV'nin resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan açıklamada, "Son günlerde sosyal medyada gündeme getirilen yorumlarda 'Fethullah Gülen Hocaefendi'nin açıklaması veya yorumu gibi kendisine atfen yayımlanan diyalogların" asılsız olduğu belirtildi. 


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