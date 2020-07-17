Fethullah Gülen Hocaefendi'nin isminin geçtiği haberlerle ilgili açıklama





AfSV'nin resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan açıklamada, "Son günlerde sosyal medyada gündeme getirilen yorumlarda 'Fethullah Gülen Hocaefendi'nin açıklaması veya yorumu gibi kendisine atfen yayımlanan diyalogların" asılsız olduğu belirtildi.









Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bazı şehirlerindeki bazı olaylarla dair haberlerde Fethullah Gülen Hocaefendi'nin isminin de geçmesi üzerine Ortak Değerler İçin Birlik (AfSV) isimli kuruluş tarafındanbir açıklama yapıldı.