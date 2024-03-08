Samanyolu Haber /Dünya / Fidan ve Blinken arasında kritik görüşme /08 Mart 2024 20:45

Fidan ve Blinken arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Fidan görüşmede "Gazze'deki vahim durum, uluslararası toplumun masum insanların acılarını durdurmak için acil harekete geçmesini gerektiriyor" dedi.

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Dışişleri Bakanı Fidan ile beraberindeki heyet, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Stratejik Mekanizma Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.

Fidan, 2021'de başlayan stratejik toplantıların yedincisini gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda iki ülke arasında güvenlik, bölgesel işbirliği, bölgesel konular, ticaret, enerji gibi geniş bir yelpazeyi kapsayan konularda görüşmelerde bulunacaklarını belirtti.

Başta Gazze'deki İsrail katliamları olmak üzere birçok önemli bölgesel gelişmenin aynı anda cereyan ettiğini kaydeden Fidan, "Gazze’deki vahim durum bizim bu meseleye acilen eğilmemizi gerektiriyor. Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı. Gazze’deki insanlar acil insani yardıma ihtiyaç duymaktadır" diye konuştu.

Bakan Fidan, Gazze’de ateşkesin temini ve kesintisiz insani yardımın sağlanması için ABD ve diğer ülkelerle ciddi şekilde çalışmaları gerektiğinin de altını çizdi.

Görüşmede Ukrayna, Karadeniz güvenliği gibi birçok bölgesel konunun da yer alacağını aktaran Fidan, İsveç'in üyeliğinin ardından NATO'nun güncel durumunun da ele alınacağını ifade etti.

BLINKEN: MESELE HAMAS'TIR

Blinken, Fidan ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada Gazze'ye daha fazla insani yardım ile çatışmalara kalıcı bir çözüm için ateşkesin gerçekleşmesinin Hamas'a bağlı olduğunu söyledi.

"Mesele Hamas'tır. Mesele Hamas'ın herkesin yararına olacak bir ateşkese karar verip vermeyeceğidir” diyen Blinken "Top onların sahasında. Bunun üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve ne yapacaklarını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
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