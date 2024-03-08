Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.



Görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.



ZELENSKİY: TÜRKİYE’YE MİNNETTARIM



Zelenskiy, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'ya verdiği güvenilir destekten dolayı Türkiye'ye minnettarım" ifadesini kullandı.



İki ülkenin, tüm bölgenin ve küresel gıda güvenliğinin sağlanmasının "Karadeniz'de koşulsuz seyir güvenliği" gerektirdiğini vurgulayan Zelenskiy, bunu hep birlikte başarabileceklerini kaydetti.



Zelenskiy, "Türk savunma şirketleriyle ikili iş birliğini ve ortak üretimi güçlendirmek istiyoruz" ifadesine yer verdi.



Savaş esirlerinin serbest bırakılması hususunda ise Zelenskiy, "Rusya'nın esir tuttuğu Kırım Tatarları dahil savaş esirlerimizin ve vatandaşlarımızın serbest bırakılması konusunda da Türkiye'nin yardımına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.



TERSANE ZİYARETİ



Zelenskiy daha sonra İstanbul'da Ukrayna donanması için inşa edilen korvetlerin olduğu tersaneyi ziyaret ettiğini duyurdu.



Paylaşımda, "Ivan Mazepa korvetinin hazırlık durumunu ve teçhizatını inceledim ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri personeliyle görüştüm. Kendilerine hizmetleri için teşekkür ettim. Ülkemizi güçlendiriyoruz." ifadelerini kullanan Zelenskiy, Ada sınıfı ikinci korvetin inşasını da denetlediğini ve korvete "Hetman Ivan Vyhovskyi" adını verdiğini kaydetti.



Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tüm Türk ve Ukraynalı savunma şirketlerine, "ortaklıkları, barışı yakınlaştırmaları ve bunu kalıcı yapmak için birlikte çalışmaları" için teşekkür etti.