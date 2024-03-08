Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan’da öğrenci eyleminde sokaklar karıştı: Yaralılar var /08 Mart 2024 20:57

Yunanistan’da öğrenci eyleminde sokaklar karıştı: Yaralılar var

Yunanistan parlamentosunda bu akşam oylamaya sunulacak, ülkede özel üniversitelerin açılmasına izin verecek yasa tasarısına karşı yapılan eylemde polis ve öğrenciler arasında çıkan olaylarda 8 kişi yaralandı.

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Yunanistan parlamentosunda milletvekilleri bu akşam meclisin onayına sunulacak ve ülkede özel üniversitelerin açılmasına izin verecek yasa tasarısını tartışırken, binlerce öğrenci ve öğretmen ise bu yasa tasarısına karşı başkent Atina'da bir araya geldi.

Özel üniversitelere karşı 9 haftadır başkent Atina'da eylem yapan öğrenci ve öğretmenler, bir kez daha parlamento binasına yürüdü.

Parlamento binası önünde polisle öğrenciler arasında arbede yaşandı. Öğrenciler polise molotofkokteyli atarken, polis biber gazıyla karşılık verdi.



Yaşanan arbedede, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Atina Politeknik Üniversitesi'nde akademisyen Ksenofon Lignos, eyleme katılma nedenlerine ilişkin "Buradayız çünkü hükümet özel üniversitelerin açılmasını sağlayacak bir kanunu meclisten geçirmeye çalışıyor. Bunu, anayasamız net olarak yasaklıyor." dedi.

Eyleme katılan öğrencilerden Viki Vraka, 9 haftadır bu yasa tasarısına karşı üniversitelerindeki işgal eylemlerinin devam ettiğine işaret ederek, "Burada dernekler var, öğrenci birlikleri var. Toplum özel üniversitelere karşı bizimle birlikte. Üniversite ücreti ödemek istemiyoruz. Zaten büyük bir ekonomik kriz var Yunanistan'da." diye konuştu.



KOLEJ DİPLOMALARINI ÜLKE TANIMIYOR

Yunanistan'da özel üniversite bulunmuyor. "Kolej" adı altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ülkede tanınmıyor.

Hükümet ise özel üniversitelerin ülkede hizmet vermesine ve mevcut kolejlerin diplomalarının tanınmasına imkan tanıyacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Öğrenci ve eğitimciler ise yılbaşından beri birçok kez düzenledikleri eylemlerle özel üniversitelere ilişkin yeni yasa tasarısına karşı tepkilerini ifade etmişti.
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