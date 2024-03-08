Kadın etkinliğinde konuşan Erdoğan kadın örgütlerini hedef aldı

Bold Medya'da yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınları hedef aldı. Kadınların bazı düşüncelerini tehlikeli bulduğunu belirten Erdoğan, “Aile ile kadını ayıran, kadını ailenin karşısına yerleştiren, kadın ve aile arasında duvarlar ören her türlü yaklaşımı reddediyoruz” dedi. Erdoğan konuşmasında kadın örgütlerini de hedef aldı.





Haliç Kongre Merkezi’nde ‘Türkiye ile Güçlenen, Türkiye’ye Güç Veren Kadınlar Programı’nda konuşan Erdoğan, “Şurası tartışmasız bir gerçektir ki aile ne kadar güçlüyse bireyler ve toplumlar da o derece güçlüdür. Hal böyle iken aile ile kadını ayıran, kadını ailenin karşısına yerleştiren, kadın ve aile arasında duvarlar ören her türlü yaklaşımı reddediyoruz, farklı ambalajlar içinde toplumumuza sunulan bu tür bakış açılarını sadece milletimiz için değil tüm insanlığın istikbali adına tehlikeli buluyoruz” ifadelerini kullandı.





Kadın örgütlerini de hedef alan Erdoğan, “Ülkemizde aile kavramına karşı alerjisi olan bir kesim, eskiden beri var. Bunlar modernleşme ve batılılaşma iddiasıyla aile mefhumuna karşı adeta savaş ilan etmiş durumdalar. Bakanlığımızın yanında yer alan aile kavramından bile rahatsız oluyorlar. Bunların bir başka özelliği de lafa gelince özgürlüğü, demokrasiyi kimseye bırakmamaları. Ama kendi kalıplarına uymayan herkesi ötekileştirenler de yine bunlardır.





Sorsanız kadın haklarını savunuyoruz derler fakat 28 Şubat vari vesayet dönemlerinde kadınların eğitim, çalışma ve siyasi temsil haklarının gasp edilmesine aleni destek verdiler. Kadının ve ailenin en büyük düşmanı olan cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı tek bir cümle kurmazlar. Aynı şekilde kendileriyle aynı ideolojik kabileye mensup bazı kibirli siyasetçilerin, başımızın tacı olan ev hanımlarını aşağılaması, hor görmesi karşısında gıklarını dahi çıkarmazlar” dedi.