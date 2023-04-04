Finlandiya NATO üyesi oldu

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Brüksel'deki NATO karargahında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e resmi bir belge teslim ederek katılım sürecini tamamladı.







AFP'de yer alan habere göre, Finlandiya'nın NATO şemsiyesi altına girme isteğini geciktiren Türkiye ve Macaristan, "veto" kararından vazgeçti ve Finlandiya'nın NATO üyeliği önündeki son engeli de kaldırdı.





Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreci, bir yıldan kısa bir sürede tamamlanarak ittifakın yakın tarihteki en hızlı üyelik süreci oldu.



