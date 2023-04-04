Bakana meydan dayağı attılar

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Güvenlik Bakanı Sergio Besni güvenli olmayan çalışma koşullarını protesto eden otobüs şoförleri tarafından pazartesi günü fiziksel saldırıya uğradı. Bir meslektaşlarının vurularak öldürülmesini protesto eden şoförler Besni'ye taş, sopa ve yumruklarla saldırdı. Bakan Besni aldığı darbeler sonucu yaralandı.







Başkentin dışındaki La Matanza'da eylemci şoförlerin olduğu alana yanındaki az sayıda güvenlik görevlisi ile giden ve ülkesinde de agresif tavırlarıyla bilinen 61 yaşındaki bakan Besni burada eylemcileri grevlerini durdurmaya ikna etmeye çalıştı. "Saldırganı çoktan tutukladık" diyen bakana bir anda şoförler sözlü ve fiziksel tepki göstermeye başladı.





Polis tarafından öfkeli otobüs şoförlerinin elinden kurtarılan Besni hastaneye götürüldü. Olayda üç otobüs şoförü ve sekiz polis de yaralandı. Saldırı sonucu Bakan Besni'nin çene kemiğinde kırık da oluştu.







SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLMAYACAK



Buenos Aires'teki otobüs şoförlerinin protestosu, en az 14 milyon insanı etkileyerek ağırlıklı olarak batı kesimlerindeki servisleri vurdu. Protestolar, 65 yaşındaki otobüs şoförü Daniel Barrientos'un ölümünün ardından patlak vermişti. Barrientos pazartesi günü erken saatlerde yolcuları soymak için uçağa binen iki suçlu tarafından vurularak öldürüldüğü açıklanmıştı. Bakan Besni ise kendisine saldıranlardan şikayetçi olmayacağını söyledi.

