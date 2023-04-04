İlk kez oy kullanacak 6 milyon genç sandık kararını verdi

14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 40 gün kala kamuoyu araştırma şirketleri çalışmalarını yayınlamaya devam ediyor.







2023 seçimlerinde oy kullanacak 62.4 milyon seçmenin 13 milyonunu genç seçmen oluşturuyor. 13 milyon seçmenin 6 milyonu ise ilk kez oy kullanacak.





Türkiye Raporu araştırma şirketi Gençlik Gündem Raporu şubat ayı araştırmasında 18-30 yaş arasındaki gençlere 2023 seçimlerinde sandığa gidip gitmeyeceklerini sordu.







Genç seçmenin yüzde 89’u kesinlikle oy kullanacağını ifade ederken yalnızca yüzde 2 oy kullanmayacağını ifade etti. Yüzde 9 ise sandığa gitme konusunda kararsız.







Yüzde 9 oranındaki kararsız genç seçmenin sandığa gitme konusundaki kararsızlıklarının nedeni ise şöyle sıralandı:







Desteklediğim bir siyasi parti/lider yok: Yüzde 56







Seçimleri önemsemiyorum: Yüzde 15





Desteklediğim partinin/liderinin kazanmayacağını düşünüyorum: Yüzde 13







O tarihlerde ikamet ettiğim şehirde olmayacağım: Yüzde 11