Samanyolu Haber /Gündem / İlk kez oy kullanacak 6 milyon genç sandık kararını verdi /04 Nisan 2023 15:42

İlk kez oy kullanacak 6 milyon genç sandık kararını verdi

Türkiye Raporu 'Gençlik Gündem Raporu' şubat ayı araştırmasına göre, ilk kez oy kullanacak gençlerin yüzde 89'u sandığa gitmeyi bekliyor.

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14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 40 gün kala kamuoyu araştırma şirketleri çalışmalarını yayınlamaya devam ediyor. 

2023 seçimlerinde oy kullanacak 62.4 milyon seçmenin 13 milyonunu genç seçmen oluşturuyor. 13 milyon seçmenin 6 milyonu ise ilk kez oy kullanacak.  

Türkiye Raporu araştırma şirketi Gençlik Gündem Raporu şubat ayı araştırmasında 18-30 yaş arasındaki gençlere 2023 seçimlerinde sandığa gidip gitmeyeceklerini sordu.

Genç seçmenin yüzde 89’u kesinlikle oy kullanacağını ifade ederken yalnızca yüzde 2 oy kullanmayacağını ifade etti. Yüzde 9 ise sandığa gitme konusunda kararsız.

Yüzde 9 oranındaki kararsız genç seçmenin sandığa gitme konusundaki kararsızlıklarının nedeni ise şöyle sıralandı:

Desteklediğim bir siyasi parti/lider yok: Yüzde 56 

Seçimleri önemsemiyorum: Yüzde 15

Desteklediğim partinin/liderinin kazanmayacağını düşünüyorum: Yüzde 13

O tarihlerde ikamet ettiğim şehirde olmayacağım: Yüzde 11
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