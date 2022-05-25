Samanyolu Haber /Gündem / Finlandiya ve İsveç heyetleri ile Türkiye'nin görüşmesi sona erdi /25 Mayıs 2022 20:49

Finlandiya ve İsveç heyetleri ile Türkiye'nin görüşmesi sona erdi

Moskova yönetiminin Ukrayna saldırısı sonrasında olası bir Rus müdahalesine karşı NATO'nun kapısını çalan Finlandiya ve İsveç yönetimlerinin örgüte katılımına sıcak bakmayan Türkiye ile bu iki ülkenin heyeleri arasında yapılan görüşmenin sona erdiği aktarıldı.

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Türkiye'nin NATO üyelikleri için yeşil ışık yakmadığı İsveç ve Norveç heyetleriyle yapılan görüşmenin sona erdiği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından görüşme sonrası yapılan açıklamada ise Türkiye'ninçekincekerini dile getirdiği ve iki ülke heyetinin de liderlerine iletmek için notlarını aldığını ifade etti.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile yapılan görüşmenin ardından açıklama yaptı. Kalın, "Muhataplarımız notlarını aldılar, raporlarını kendi liderliklerine bildirecekler. Önümüzdeki günlerde bu taleplere nasıl cevap vereceklerine dair cevapları aldıktan sonra istişareleri karşılıklı olarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Kalın ayrıca, "Güvenlik kaygılarımızın ortadan kaldırılmasına yönelik adım atılmasını istedik" diye konuştu.

Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya'dan Ankara'ya gelen heyetler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkalık ettiği heyetle görüştü.

Türkiye heyeti, Finlandiya ve İsveç heyetleriyle ayrı ayrı görüştü. Daha sonra üç heyetin bir araya geldiği toplantıya geçildi. Görüşmelerin ardından İbrahim Kalın, Beştepe'de basın toplantısı düzenledi.

Kalın, "Bu ilk toplantı olduğu için özellikle şu tarihte, ortamda, formatta tekrar buluşalım diye odaklanmaktan ziyade temel çerçevenin oturtulmasına odaklandık. Bu toplantıdan günü, saati belirlenmiş bir tarih yahut müzakere metni çıkmadı. Bunu bilerek tercih ettik. Bu mesajı şimdi aldılar. Başkentlerine dönüp bu değerlendirmeleri liderlerine arz ettiklerinden sonra bize yapacakları dönüşle süreci kararlaştıracağız. NATO Genel Sekreteri'nin bir görüşü oldu. NATO'dan teklif gelirse değerlendiririz. Bizim NATO zirvesine kadar bizim onu yetiştirelim diye bir zaman baskısı olmadığını ifade edelim" ifadelerini kullandı.
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