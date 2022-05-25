Maltepe'de yürütülen trafiği düzenleme ve meydan oluşturma çalışmalarını inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu projenin önümüdeki yıl bitmesinin planlandığı aktardı.





Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki trafiğin düzene girmesinin beklendiğini ve ayrıca 25 bin metrekarelik de bir kullanım alanının ortaya çıkmasının planlandığı ifade etti.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe’deki meydan düzenlemesi inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmaların 2023 yılında biteceği müjdesini veren İmamoğlu, “Toplam uzunluğu 1 kilometre olan bu hattımız, bittikten sonra trafiğe akışkan hale getirecek. Üstünde de yaklaşık 25 bin metrekarelik olağanüstü bir kullanım alanı ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe’deki meydan düzenlemesi inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmaların 2023 yılında biteceği müjdesini veren İmamoğlu, “Toplam uzunluğu 1 kilometre olan bu hattımız, bittikten sonra trafiğe akışkan hale getirecek. Üstünde de yaklaşık 25 bin metrekarelik olağanüstü bir kullanım alanı ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağdat Caddesi altgeçit inşaatını da bünyesinde barındıran “Maltepe Meydan Düzenlemesi” şantiyesinde incelemelerde bulundu.

“SORUNUN 35 YILLIK ŞAHİDİYİM”





İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ve Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut’tan çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi boyunca incelemelerini sürdürdü. Kendisine yol boyu yoğun ilgi gösteren yurttaşlardan gelen fotoğraf çekilme taleplerini geri çevirmeyen İmamoğlu, inceleme gezisiyle ilgili değerlendirmelerini de şantiye alanında yaptı. Göreve geldikten sonra, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile yaptıkları görüşmelerden sonra, bölgenin birinci sıra sorunu olarak, Bağdat Caddesi üzerinde ‘minibüs yolu’ olarak bilinen hatta yaşanan trafik yoğunluğunu el aldıklarını vurguladı.Kendisinin de bu sorunun 35 yıllık şahidi olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bu kanaatle, ciddi bir altyapı ve proje çalışması yürüttük. Ve tabii ki burada bir iş takvimine ihtiyacımız vardı. Bu iş takvimi önemliydi. Çünkü, gördüğünüz gibi caddenin hem sağında hem solunda önemli yapılar var, iş yerleri var. Binaların belli bir yaşam sınırları var. Ya da yapılaşmayla ilgili konular var. Hepsini elden geçirdik. Sıkı, titiz ve aynı zamanda da hızlı bir çalışmayı başlattık. Şu anda bulunduğumuz Maltepe'nin Merkez Camii önü olsun ve hemen üstünde yayalaştırılmış caddemiz olsun, devamındaki sahille olan giriş çıkış noktaları olsun, önemli” dedi.