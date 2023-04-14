Finlandiya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde şüpheli mektup

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA





Moskova’da bulunan Finlandiya büyükelçiliğine bırakılan şüpheli mektuplar güvenlik uzmanlarını harekete geçirdi.





TASS haber ajansı tarafından verilen bilgiye göre, NATO üyesi olan Finlandiya'nın Moskova büyükelçiliğine üç adet mektup bırakıldı. Mektupların bir tanesinde zararlı toz madde tespit edildi.





Şüphelenen yetkililer, Rusya Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçerek uzman desteği istediler.





Moskova ile Helsinki arasında gergin ilişkiler, Finlandiya'nın NATO'ya katılarak, ittifakın 31. üyesi olması ile tamamen kopma noktasına geldi.