Samanyolu Haber /Dünya / Finlandiya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde şüpheli mektup /14 Nisan 2023 20:37

Finlandiya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde şüpheli mektup

Finlandiya'nın Moskova büyükelçiliği hareketli saatler yaşadı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Moskova’da bulunan Finlandiya büyükelçiliğine bırakılan şüpheli mektuplar güvenlik uzmanlarını harekete geçirdi. 

TASS haber ajansı tarafından verilen bilgiye göre, NATO üyesi olan Finlandiya'nın Moskova büyükelçiliğine üç adet mektup bırakıldı. Mektupların bir tanesinde zararlı toz madde tespit edildi. 

Şüphelenen yetkililer, Rusya Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçerek uzman desteği istediler. 

Moskova ile Helsinki arasında gergin ilişkiler, Finlandiya'nın NATO'ya katılarak, ittifakın 31. üyesi olması ile tamamen kopma noktasına geldi.
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