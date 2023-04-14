Samanyolu Haber /Dünya / ABD’nin 8 ülkeden 30 firmaya Rusya yaptırımı /14 Nisan 2023 20:39

ABD’nin 8 ülkeden 30 firmaya Rusya yaptırımı

ABD, Rusya’ya uyguladığı yaptırımları deldikleri gerekçesiyle 8 ülkeden 30 şirkete yaptırım uyguladı.

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 



Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı, aralarında Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Ermenistan, Suriye, Türkiye, Malta ve İspanya'nın da bulunduğu farklı ülkelerden 30 yabancı şirkete ihracat kısıtlaması getirdiğini duyurdu.

ABD Hazinesi tarafından halihazırda uygulanan yaptırımlar biraz daha genişletilmiş oldu. 

Karar alınan bu yeni yaptırımlar 17 Nisan'da yürürlüğe girecek. Çin'den 12, BAE ve Özbekistan'dan 2, Ermenistan, Suriye, Türkiye, Malta ve İspanya'dan birer tüzel kişiliğe ihracat kısıtlaması getirilecek. Aynı listede Rusya'dan 10 firma bulunuyor.

Yaptırımların uygulanmasının nedeni, "Rus silahlı kuvvetlerini ve / veya askeri-sanayi kompleksini  desteklemek için Amerikan menşeli ürünleri satın almaya çalışmak ve sonuç olarak yaptırım önlemlerini atlama girişimleri” olarak açıklandı.

ABD makamları, askeri amaçlarla veya diğer ülkelerin askeri potansiyelini geliştirmek için kullanılabilecek mal ve teknolojilerin ihracatını kontrol etmeye ve düzenlemeye devam edeceklerini duyurdu.
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