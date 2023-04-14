FBI gizli ve hassas savunma belgelerini sızdırmakla suçlanan şüpheliyi nasıl tespit etti?

Dün FBI tarafından Massachusetts eyaletinde yakalanan, Hava Kuvvetleri Ulusal Muhafızı Jack Teixeira, Casusluk Yasası kapsamında yöneltilen suçlamalarla, Boston kentindeki federal mahkemede yargıç karşısına çıktı.

Mahkemede, Boston federal ulusal güvenlik savcısı Nadine Pellegrini, şüpheli Teixeira’nın gözaltına alınması talebinde bulundu.

Jack Teixeira ise yargıç karşısına çıktığında yalnızca iki kez konuştu. Sessiz kalma hakkı olduğunu anlayıp anlamadığı sorulduğunda “Evet” yanıtını verdi ve mali sebeplerle hükümetin görevlendireceği federal bir görevli tarafından temsil edilmek üzere yazılı beyan formunu doldurduğunu doğruladı.

Mahkeme belgelerine göre Jack Teixeira, gizli savunma belgelerini yasa dışı şekilde kopyalama ve bu belgeleri yasa dışı şekilde bulundurmakla suçlanıyor. Bu iki suçun her biri 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.





21 yaşındaki şüpheli, gizli belgeleri bilerek izinsiz başka bir yere götürmekle de suçlanıyor. Bir sonraki duruşma Çarşamba günü yapılacak.





Wikileaks belgeleri zanlısı 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı





2010 yılında Wikileaks belgelerine ilişkin görülen davada, belgelerin sızdırılmasından sorumlu tutulan Amerikan askeri Chelsea Manning, 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.





Dönemin ABD Başkanı Barack Obama daha sonra Chelsea Manning’in cezasını hafifletmişti.





Son belge sızıntısı, Wikileaks’ten bu yana gizli ve hassas belgelerde yaşanan en büyük sızıntı olarak değerlendiriliyor.

“En üst düzey güvenlik iznine sahipti”

Reuters’da yer alan habere göre FBI görevlisi yeminli açıklamasında, Teixeira’nın 2021 yılından bu yana en üst seviyedeki güvenlik iznine sahip olduğunu ve şüphelinin 2022 Mayıs ayından bu yana, Massachusetts’teki Otis Hava Ulusal Muhafız Üssü’nde görev yaptığını belirtti.

Amerikalı yetkililer, sızıntının boyutunu ve etkisini değerlendirmeye devam ederken ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü, dün düzenlediği basın toplantısında, belgelerin kasıtlı olarak sızdırıldığını ve bunun bir suç olduğunu vurguladı.

Pentagon sözcüsü Pat Ryder, hassas belgelere erişimi olan kişilerin listesini gözden geçirdiklerini belirtmişti.

FBI şüpheliyi nasıl tespit etti?

Sızıntının kaynağı resmi olarak açıklanmamış; ancak araştırmacı gazetecilik platformu Bellingcat hassas belgelerin Discord adlı mesajlaşma uygulamasında, silah tutkunlarının biraraya geldiği bir sohbet odasında paylaşıldığını ortaya çıkarmıştı.

Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü soruşturma hala devam ettiği için resmi olarak ayrıntılı bir bilgi verilmedi; ancak yetkililer Teixeira’nın, Discord platformundaki sohbet odası grubunun lideri olduğu üzerinde duruyor.

Associated Press’in mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre FBI, şüpheliyi sosyal medya platformu Discord’un fatura kayıtları ve bir başka kullanıcıyla yapılan görüşme sayesinde tespit etti.

FBI belgelerinde şüpheli Teixeira’nın, elindeki gizli belgeleri yazarak kopyalarını oluşturmak yerine iş yerinde durumun anlaşılabileceği endişesiyle, bir süre sonra belgeleri eve götürüp fotoğraflamaya başladığı belirtiliyor.

AP’ye konuşan Discord kullanıcılarıysa, O.G. kısaltma adıyla platformda bilinen şüphelinin, kendisinin ciddiye alınmadığı gerekçesiyle belgelerin fotoğraflarını paylaşmaya başladığını iddia etmişti.

Sosyal medya platformu Discord, soruşturma kapsamında FBI yetkilileriyle işbirliği yaptığını söylemekle yetinmiş, başka ayrıntı vermemişti.



