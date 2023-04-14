İbrahim Kalın: Kızılay’ın çadır satması yanlıştı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.





Kalın, Kızılay ile ilgili "Çadır satma meselesi yanlıştı, bunu daha sonra Kerem Bey söyledi. Kendi kurumunu ve arkadaşlarını savunmak için yaptığı ilk açıklama yanlıştı. Bu tartışmanın uzaması, devam etmesi de birtakım hataları birbiri ardına getirdi. Bunlar üzücü Kızılay hepimizin kurumu, bizden önce de vardı, bizden sonra da devam edecek. Buna böyle bakmalıyız, kişilerin kurumlara zarar vermesine elbette izin verilmemeli. Şu anda kan acil bir ihtiyaç. Kan stokunun mutlaka tam olması lazım. Binlerce Kızılay çalışanı ve gönüllüsü sahada, hala çalışmaya devam ediyorlar, onların hakkını yemeyelim. Onlar için de zor bir dönem, Kızılay’ın böyle anılması vs. Kızılay’ın daha iyi anlatması gereken mevzulardı" ifadelerini kullandı.