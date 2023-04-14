Samanyolu Haber /Gündem / Müebbet hapsi istenen Demirtaş'tan ilk açıklama /14 Nisan 2023 22:53

Müebbet hapsi istenen Demirtaş'tan ilk açıklama

Kobani davasında müebbet hapsi istenen Selahattin Demirtaş, 'Sarayda yazılıp mahkeme heyetinin eline tutu?turulan iddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs’ta yırtıp çöpe atacağız' dedi.

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Edirne Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani Davası'nda savcılığın mütalaasına ilişkin açıklamada bulundu. 

Savcılık bugün açıkladığı mütalaada Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın dahil olduğu 36 kişi hakkında müebbet hapis talebinde bulunmuştu. 

Twitter hesabından açıklama yapan Demirtaş, "Sarayda yazılıp mahkeme heyetinin eline tutu?turulan iddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs’ta yırtıp çöpe atacağız. Kumpaslarınızla bize diz çöktüremediniz ama siz halkın önünde diz çökeceksiniz!" dedi. 
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