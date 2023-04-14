Samanyolu Haber /Gündem / Galatasaray evinde gol oldu yağdı! /14 Nisan 2023 22:58

Galatasaray evinde gol oldu yağdı!

Lider Galatasaray, BAY geçtiği haftadan sonra taraftarlarına Kayserispor karşısında gol şov izletti. Sarı-kırmızılı takım ilk yarıda 4 gol attığı maçı 6-0 kazanarak iç sahada üst üste 10. galibiyetini aldı. Galatasaray bu sonuçla şampiyonluk yarışında bir engeli daha geçip oynayacağı son 8 maça girerken maç fazlasıyla Fenerbahçe ile farkı 9'a çıkardı.

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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, Nef Stadyumu'ndaki maçı 6-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 18, 42'de penaltı ve 45+12'de Mauro Icardi, 24. dakikada Milot Rashica, 59. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 71. dakikada Nicolo Zaniolo attı.

Galatasaray'da ligde 12 gole ulaşan Mauro Icardi, 2019/2020 sezonundan bu yana sarı-kırmızı forma altında ligde çift haneye ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu. Galatasaray'da en son Radamel Falcao ligde 10 gol atarak çift haneyi görmüştü.

Galatasaray'da 25. kez 11'de sahaya çıkan Dries Mertens'in sözleşmesi uzadı. Belçikalı futbolcu, gelecek sezon da Galatasaray'da forma giyecek.

Kayserispor, Majid Hosseini'nin ilk yarının uzatma dakikalarında kırmızı kart görmesinin ardından karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Galatasaray, bu sonucun ardından 66 puana yükseldi ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 9'a çıkardı. Kayserispor 44 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
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