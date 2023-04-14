Samanyolu Haber /Gündem / Özer Sencar açıkladı: Erdoğan geride , Cumhur ittifakı önde /14 Nisan 2023 23:06

Özer Sencar açıkladı: Erdoğan geride , Cumhur ittifakı önde

Metropoll’e göre Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’nın 9 puan önünde

SHABER3.COM

Metropoll Araştırma’nın son anketine göre Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’nın 9 puan önünde. Anket sonuçlarını paylaşan Metropoll’ün kurucusu Özer Sencar, “Metropoll’ün Nisan araştırması bulgularına göre Cumhur İttifak’ı Millet İttifak’ından 9 puan önde görünüyor.” diyor.

Özer Sencar, anket çalışmalarıyla ilgili karşılaştırmalı verileri de yayınladı. Grafikte Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında ittifakların aldıkları oy oranları gösteriliyor. Buna göre Cumhur İttifakı’nın oy oranı Ocak ayında yüzde 47,9 iken, Nisan’da bu oran 45,8’e düşmüş. Yaşanan deprem ve korkunç boyuttaki hayat pahalılığına rağmen Cumhur İttifakı’nın oy oranı sadece 2 puan geriliyor.

Daha önce de Metropoll Araştırma Cumhurbaşkanlığı sonuçlarını açıklamıştı. Metropoll’ün Nisan araştırmasına göre  Cumhurbaşkanlığı seçiminin 1.Turunda adaylardan Kılıçdaroğlu önde gözüküyor . 


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