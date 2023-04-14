İftarda Hizmet mensuplarını öven Polis Müdürü Marcus : Sizin gibi insanlara ihtiyacımız var

Avusturalya'da Queensland Eğitim ve Kültür Vakfı ile Wisdom Eğitim Kurumu’nun ortak verdiği ‘sokak iftarı’na davetine yaklaşık 70 Avustralyalı katılırken, verilen ev iftarlarına ise 50’den fazla misafir ağırlandı.
Brisbane şehrinde uzun yıllardan bu yana diyalog ve eğitim alanında hizmet veren her iki kurum, çok farklı milletlerin barış, huzur ve diyalog içinde yaşadığı Avustralya’ya önemli katkı sağladığı belirtildi. Aynı sokakta oturan komşuların davet edildiği iftarda konuşan davetliler, memnuniyetini dile getirerek, ev sahiplerine teşekkür ettiler ve bu programların devam etmesini temenni ettiler.
Verilen iftarlarda renkli ve sıcak dostlukların meydana geldiğini belirten Queensland Eğitim ve Kültür Vakfı (QIS) Yönetim Kurulu Üyesi ve Wisdom Eğitim Kurumu Yöneticisi Canan Çoşkun, her yıl olduğu gibi; bu yıl da farklı inanç grubu temsilcilerini bir sofra etrafında ağırladıklarını söyledi. İlk defa bir sokak iftarının organize edildiğini ve 70 kişiden oluşan birbirinden kıymetli misafir ağırladığını kaydeden Coşkun, ayrıca ev iftarlarında ise 50’den fazla toplumun farklı kesimlerinde insanların katıldığını kaydetti. Programa katılan Avustralyalı misafirler, Türkiye’deki depremde yaşanan deprem felaketi nedeniyle üzüntülerini dile getirdiler.
EMNİYET MÜDÜRÜ MARCUS: SİZİN GİBİ İNSANLARA İHTİYACIMIZ VAR
Programda konuşan davetlilerden Queensland Eyaletinin Emniyet Müdür Yardımcısı Ben Marcus,bu tür beraberliklerin ve komşulukların suç oranlarının azalmasına pozitif katkı sağladığını söyledi. Marcus; Özellikle yardım kampanyası için bisiklet süren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu çok anlamlı. Hem birbirinizle ilgileniyorsunuz hem de toplumla ilgileniyorsunuz. Bizim sizin gibi insanlara ihtiyacımız var. Şuan da burada yeni arkadaşlar edindim.
Eleanor Fischer, İçişleri Bakanlığı Daire Başkanı:
İçişleri Bakanlığı’nda çalışıyorum. Vatandaşlık ve sosyalleşme birimindeyim. Burada olmaktan çok mutluyum. Farklı kültürlerdeki insanların aynı masa etrafında bir araya gelip beraber yemek yemesi beni çok mutlu etti. Bu tür beraberliklerin daha fazla olmasını destekliyorum. Çok özel bir gece oldu benim için. Ramazan iniz mübarek olsun.
Peter Russo, Eyalet Milletvekili:
Bir çok iftara katıldım.Benim için en ilginç olan şey ev sahibinin tanımadığı insanları evine alıp yemek yedirmesi.Bu beni çok etkiledi.Çok güzel arkadaşlıklar edindik.
Kim Marx, Brisbane Belediyesi Başkan Yardımcısı:
Uzun yıllardır ramazan iftarlarına katılıyorum. Her geldiğimde İslam dini ile alakalı yeni şeyler öğreniyorum ve bu beni çok mutlu ediyor.
St.John Kilisesinin başpapazı Dr.Peter Catt:
İbrahimi dinlerin hepsinde beraber aynı sofrayı paylaşmak bir kültürdür. Bu tür beraberliklerin sayısı arttıkça dünyanın daha yaşanabilir hale geleceğine inanıyorum.
POLİS: EMPATİ YAPIP BEN DE BUGÜN ORUÇ TUTUM
Jordan Ellis, Federal Polis: Bu benim ilk ev iftarım. Davet edilmekten dolayı onur duydum. Bugün sizler gibi bende oruç tutmaya çalıştım. Çok güzel bir tecrübe oldu. Fedakarlığı öğretiyor.
Scott McDougall, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı:
Bu iftara davet edilmekten çok mutlu oldum. Sizleri tanıyoruz. Sizlerin mağduriyeti ile alakalı gerçekleri biliyorum. Deprem mağdurları için bende katkıda bulunmak isterim eğer kabul ederseniz.