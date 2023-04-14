İftarda Hizmet mensuplarını öven Polis Müdürü Marcus : Sizin gibi insanlara ihtiyacımız var

Avusturalya'da Queensland Eğitim ve Kültür Vakfı ile Wisdom Eğitim Kurumu’nun ortak verdiği ‘sokak iftarı’na davetine yaklaşık 70 Avustralyalı katılırken, verilen ev iftarlarına ise 50’den fazla misafir ağırlandı.





Brisbane şehrinde uzun yıllardan bu yana diyalog ve eğitim alanında hizmet veren her iki kurum, çok farklı milletlerin barış, huzur ve diyalog içinde yaşadığı Avustralya’ya önemli katkı sağladığı belirtildi. Aynı sokakta oturan komşuların davet edildiği iftarda konuşan davetliler, memnuniyetini dile getirerek, ev sahiplerine teşekkür ettiler ve bu programların devam etmesini temenni ettiler.





Verilen iftarlarda renkli ve sıcak dostlukların meydana geldiğini belirten Queensland Eğitim ve Kültür Vakfı (QIS) Yönetim Kurulu Üyesi ve Wisdom Eğitim Kurumu Yöneticisi Canan Çoşkun, her yıl olduğu gibi; bu yıl da farklı inanç grubu temsilcilerini bir sofra etrafında ağırladıklarını söyledi. İlk defa bir sokak iftarının organize edildiğini ve 70 kişiden oluşan birbirinden kıymetli misafir ağırladığını kaydeden Coşkun, ayrıca ev iftarlarında ise 50’den fazla toplumun farklı kesimlerinde insanların katıldığını kaydetti. Programa katılan Avustralyalı misafirler, Türkiye’deki depremde yaşanan deprem felaketi nedeniyle üzüntülerini dile getirdiler.





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