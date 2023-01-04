Firar eden mahkumlarla polis arasında çatışma çıktı: 7 ölü

Silahlı kişilerce açılan ateşte, firarileri arayan en az iki güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.Çatışmada beş silahlı saldırgan öldürülürken bu kişilerin cezaevinden kaçan firariler mi yoksa farklı şahıslar mı olduğu henüz netlik kazanmadı., hadisenin arkasında Sinaloa karteliyle bağlantılı "Los Mexicles" adlı bir çetenin olduğu yönünde haberler aktarıyor.Meksika'nın Chihuahua eyaletindeki Ciudad Juarez Cezaevine silahlı kişilerce pazar günü zırhlı araçla saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 10 gardiyan ile 7 mahkum ölmüştü.Los Mexicles üyeleri saldırıyı, mahkum yakınlarının yeni yıl kutlaması için cezaevine geldiği sabah saatlerinde gerçekleştirmişti.Silahlı kişiler zırhlı araçlarla cezaevine geldi ve girişteki gardiyanlara ateş açtı.Aynı dakikalarda da bazı mahkumlar karışıklık yaratmak ve gardiyanların dikkatini dağıtmak için hücrelerindeki yatakları ateşe verdi.Meksikalı yetkililer, ilk etapta 20 mahkumun kaçtığını bildirdi, ancak daha sonra bu rakamın en az 30 olduğu açıklandı.BBC'nin haberine göre, kaçanlar arasında El Neto olarak da bilinen Los Mexicles lideri Ernesto Pinon de la Cruz da bulunuyor.Şu anda 33 yaşında olan El Neto, adam kaçırma ve cinayet suçlarından 14 yıldır cezaevinde bulunuyordu.Başında bulunduğu çetenin 2010 yılındaki bir hapishane nakli sırasında kendisini kaçırma girişimi başarısız olmuş ve El Neto bu olayda yaralanmıştı.Demir parmaklıklar ardında muazzam bir güce ulaştığı ve diğer mahkumlara göre çok daha lüks bir yaşam sürdüğü belirtiliyor.Olay sonrası açıklama yapan Meksika Savunma Bakanı, hapishanede yapılan bir aramada 10 adet "VIP hücre" bulunduğunu dile getirdi.El Neto'nun hücresinde jakuzi, plazma TV ve 1,7 milyon peso (87 bin dolar) paranın olduğu bir kasa bulundu.Ayrıca polis aramasında 16 kilogram marihuana, 4 kilogram Metamfetaminve 1,5 kilogram eroinin yanı sıra çok sayıda silaha ulaştı.Bu arada polis, El Neto ve diğer firarilerin eyaletten kaçmasını engellemek için havaalanları ve otoyollardaki kontrollerini sıkılaştırmış durumda.