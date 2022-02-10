Samanyolu Haber /Gündem / Fişleme yapıp gözaltı yapan Ankara Başsavcılığından skandal /10 Şubat 2022 13:17

Fişleme yapıp gözaltı yapan Ankara Başsavcılığından skandal

Fişlemeleri dikkate alıp gözaltı kararı veren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şimdi de eski eşin iftiralarını da delil olarak kabul etti. Sanığın yakınlarına yaptığı para yardımı da örgütsel faaliyet olarak kabul edilip 32 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Türkiye'de hukuk dışı uygulamalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Polis Akademisi ve Polis Koleji eski öğrencilerine yönelik üç gün önce 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda usulsüz delilleri itiraf etti.

Başsavcılık, gözaltılara ilişkin yaptığı basın açıklamasında soruşturmanın fişlemeler üzerine yapıldığını duyurdu. 

Açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 04.04.20015 tarih ve 6638 sayılı kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; Haklarında okul dönemine ve ilişkilerinin kesilmesiyle sonraki sonraki döneme ait yapıldığı tespit edilen fişlemeler, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan halihazırda 3’ü avukat toplam 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde 08.02.2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.” denildi. Fişleme notlarıyla yapılan operasyona hukukçular tepki gösterdi. Avukat Levent Mazılıgüney, “Fişleme ifadesini kullanabilecek kadar pervasızlık var artık. Avukat meslektaşlarımız için @ankarabarosu ve @barolar ‘ın koşulsuz destek sağlamasını bekliyorum.” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının fişlemelerle gözaltı kararı verdiği skandalının ardından bugün de eski eşin iftiralarını dikkate alıp 32 yıl hapis istediği ortaya çıktı.


DİNİ KİTAPLARA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN DENİLEREK EL KONDU

Hazırlanan iddianameye eski eşin iftiralarının dayanak yapıldığı ortaya çıktı. G.A, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi’nde evinde gözaltına alındı. Gözaltı sırasında G.A’nın paralarına ve evde bulunan dini kitaplara örgütsel belgeler denilerek el konuldu. G.A. ile ilgili hazırlanan iddianamede ise başsavcılığın G.A’nın eski eşi D.Ö’nün Alo 140 Terör İhbar Hattı’na yaptığı “iftiraları” delil olarak kabul ettiği ortaya çıktı.

YAKININA YAPTIĞI YARDIM SUÇ SAYILDI
15 Temmuz sonrasında ayrıldığı eşine çocuklarını bırakan G.A. ile ilgili D.Ö, maddi olarak zor durumdaki yakınlarına yaptığı para yardımını da örgüt üyelerine yardım olarak sundu. Eski eşin yaptığı iftiraları dikkate alarak iddianame hazırlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise, G.A. hakkında 32 yıl 6 ay hapis cezası talep etti.

PİŞMAN OLACAK BİR ŞEY YAPMADIM

İddianamede ifadesine yer verilen G.A. ise “Ben pişman olacak bir şey yapmadım, benim bu konu hakkında açıklayacağım bir konu yoktur. Pişman değilim. Ben bugüne kadar, herhangi bir soruşturma geçirmedim yine bu zamana kadar bu örgüt ile alakalı herhangi bir şekilde tanık olarak da ifade vermedim. Benim herhangi bir suç kaydım da yoktur” beyanında bulundu.

 
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