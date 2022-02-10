Bu polis kim? sosyal medyada gündem oldu

Dün sosyal medyada hızla yayılan videoyu CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de sosyal medya sayfasından paylaşırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu köşeye sıkıştıracak bir soru sordu.









Antmen Twitter paylaşımında o sokaktan sadece elleri cebinde geçmeye çalışan polisin müdahalesinin videosunu dikkatlere sunarken “Bu polis kim Süleyman Soylu? Şırnak'ta elektrik faturaları protestolarında hiçbir şey yapmayan bu gencin yüzünü kalkanıyla bile isteye patlatan bu polis kim? Daha dün İstanbul Şile'de elinde silahla şov yapan adamı nazikçe dinliyordunuz? Bu gencin suçu ne peki?” diye sordu.