Samanyolu Haber /Gündem / Bu polis kim? sosyal medyada gündem oldu /10 Şubat 2022 13:57

Bu polis kim? sosyal medyada gündem oldu

Şırnak’taki elektrik faturaları protestosu esnasında bir vatandaşa kalkanıyla vuran polis günün konusu olurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “bu polis kim” diye soruldu

Kim bu polis?

Elektrik faturalarının kabarıklığına sitem eden vatandaşlar Şırnak’ta protestolara başlamışlardı. Bu protesto esnasında bir polis  olayla ilgisi olmayan bir vatandaşa kalkanıyla vurduğu görüldü. Söz konusu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Dün sosyal medyada hızla yayılan videoyu CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de sosyal medya sayfasından paylaşırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu köşeye sıkıştıracak bir soru sordu.


Antmen Twitter paylaşımında o sokaktan sadece elleri cebinde geçmeye çalışan polisin müdahalesinin videosunu dikkatlere sunarken “Bu polis kim Süleyman Soylu? Şırnak'ta elektrik faturaları protestolarında hiçbir şey yapmayan bu gencin yüzünü kalkanıyla bile isteye patlatan bu polis kim? Daha dün İstanbul Şile'de elinde silahla şov yapan adamı nazikçe dinliyordunuz? Bu gencin suçu ne peki?” diye sordu.
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Kim bu polis?

Kim bu polis?

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