Bunca ah almaya ‘Değer Miydi?’

2018 yılından beri Türkiye’de yaşanan mağduriyetleri, edebiyatın her alanındaki çalışmalarla e-book formatında yayınlayan Crab Publishing, Samanyoluhaber yazarı, M. Ertuğrul İncekul’un denemelerinden oluşan ikinci kitabını yayımladı. ‘“Değer miydi” ismiyle yayımlanan kitap, yazarın gündeme, aktüaliteye ve insan hakları ihlallerine dair düşüncelerini içeren yazılardan oluşuyor.







Takdim yazısı ile kitaba ayrı bir derinlik kazandıran İslam araştırmacısı ve yazar Ahmet Kurucan’ın takdiminden kısa bir kesit; “Değer miydi kitabı denince aklına gelen ilk kelimeyi söyle” deseniz bana, “ümit” derim. Evet, ümit demiş, ümit solumuş, ümit va’d etmiş İncekul. Fakat hamasi bir söylem olarak değil. Aksine Doğu ve Batı’dan nice devasa şahsiyetlerin yaşam ve sözlerinden alıntılarla temellendirmiş bu ümit söylemini. Mehmet Akif demiş, Nazım Hikmet demiş, Cem Karaca demiş, Ahmet Kaya demiş, Victor Hugo demiş, Voltaire demiş, Emile Zola demiş, Dostoyevski demiş ve özlü örnekler vermiş. El-hak doğru düşünmüş. Çünkü şu an itibariyle en çok ihtiyacımız olan şeylerin başında geliyor ümit. Bu ihtiyacı gördüğü için olsa gerek İncekul söz konusu yazıları ile haksız yere ve tahammülü imkânsız zulümlerle âlûde olan okuruna verebileceği en güzel hediyeyi vermiş, gösterebileceği en güzel hedefi göstermiş.









İncekul’un bu kitabında göreceğiniz altı mutlaka çizilmesi gereken ikinci unsur bir türlü ‘biz’ olmamış ve olamamış Türkiye toplumuna ayna tutması, bir ‘farkındalık’ oluşturmaya çalışması, Cumhuriyet Türkiye’sinin dini, mezhebi, etnik, ideolojik, siyasi görüş ayrılıkları üzerine kurulu kamplarında, mahallerinde, kabilelerinde yaşayan insanlara “Sen busun!” demesi. Maalesef bir gerçek bu ve bu gerçek sadece bizim gerçeğimiz değil.”





Dünyanın her yerinden Smashwords, Apple ve Kobo gibi birçok platformdan farklı e-book formatlarında indirilebilecek olan kitap hakkındaki detaylı bilgiyi Crab Publishing’in internet sitesinden almak mümkün:



