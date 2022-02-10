Samanyolu Haber /Gündem / Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’ye suikast girişimi /10 Şubat 2022 12:36

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’ye suikast girişimi

İktidar krizinin yaşandığı Libya'da Başbakan Abdulhamid Dibeybe, bu sabah düzenlenen suikast girişiminden yara almadan kurtuldu.

SHABER3.COM

Libya’da Başbakan Abdulhamid Dibeybe, bu sabah düzenlenen suikast girişiminden sağ kurtuldu.

Saldırganların başkent Trablus’ta evine giden Dibeybe’nin aracına ateş açtığını, Başbakan'ın olay yerinden kaçmayı başardığını söyledi.

Kaynak, saldırganların kaçtığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

İktidar krizinin yaşandığı ülkede Temsilciler Meclisi’nin bugün geçiş hükümetine liderlik edecek yeni başbakanı seçmesi bekleniyor. Dibeybe daha önce iktidarı devretmeyi reddettiğini, yeni bir geçiş dönemine izin vermeyeceğini ve bugünkü oylamaya katılmayacağını açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’ye suikast girişimi Sonraki Haber >>

Bu kriz tarihe ‘Erdoğan krizi’ olarak geçecek

Bu kriz tarihe ‘Erdoğan krizi’ olarak geçecek

Yeliz’den güldüren savunma

Yeliz’den güldüren savunma

Migros, ‘bir ekmek parası kadar’ zam isteyen 250 çalışanını kovdu

Migros, ‘bir ekmek parası kadar’ zam isteyen 250 çalışanını kovdu

Kılıçdaroğlu: "Neden elektrik faturalarınız şişirildi?

Kılıçdaroğlu:

AKP'li troll Hitler'i örnek verdi, Hizmet Hareketi munsupları için toplu katliam istedi

AKP'li troll Hitler'i örnek verdi, Hizmet Hareketi munsupları için toplu katliam istedi

Da Vinci’nin helikopteri 530 yıl sonra havalandı

Da Vinci’nin helikopteri 530 yıl sonra havalandı

Abu Dabi'de otele roketli saldırı

Abu Dabi'de otele roketli saldırı

Bir dönem İslamcı olduğuma çok pişmanım

Bir dönem İslamcı olduğuma çok pişmanım

Bahçeli'nin o sözleri, erken seçimin habercisi mi?

Bahçeli'nin o sözleri, erken seçimin habercisi mi?

Ekvador’dan Türkiye’ye gidecek konteynerde kokain

Ekvador’dan Türkiye’ye gidecek konteynerde kokain
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:43:14