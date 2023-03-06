Flaş iddia: Akşener toplantıya yüzde 90 katılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın şu saatlerde ziyaret ettiği İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Millet İttifakı toplantısına yüzde 90 katılacağı ileri sürüldü.







İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na itiraz ederek aday olarak kendilerinin gösterilmesi gerektiğini savunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşüyor.







Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV yayınında söz konusu buluşmaya dair şu bilgileri verdi





Şimdi şöyle, benim edindiğim birincisi Kemal Bey'e en az 7-8 önemli isim aracı olarak gitmiş 2Bu iş düzelsin, Meral Hanım gelsin, masaya otursun' diye. Kemal Bey hepsine tamam demiş. Şu bilgiyi vereceğim, toplantı tam 2'de başlamayacak. Saadet lideri küçük bir marj yaratmak için geciktiriyor toplantıyı. Akşener gelebilir. Bana da şimdi bir mesaj geldi, ismini söylemeyeyim. Meral Hanım'a çok yakın bir isim, 'anlaşıyoruz' dedi. Meral Hanım'ın etrafında, partide de ağırlık bölüm 'gidelim, masada olalım. Bu kadar hukukumuz var. İtiraz edeceksek bile kırdıklarımızı, döktüklerimizi toplayarak yapalım' görüşünde.





Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker de kendisine kurmaylardan gelen mesajlardan yola çıkarak "Yüzde 90 Meral Akşener buraya gelecek" ifadesini kullandı.





Babaeker, ilerleyen dakikalarda ise "Biraz önce yine bir mesaj geldi bana. Akşener koşulsuz bir şekilde geliyor" bilgisini verdi.





Diğer yandan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan da bu iddiayı destekleyen bir açıklama geldi.



Zorlu, "Bildiğiniz gibi 13. cumhurbaşkanının belirlenmesi süreci, 2 Mart'taki toplantının ardından sayın genel başkanımız daha önce mutabık kaldığımız istişare ve halkın tercihi konularındaki ilkesel çerçeveyle müzakere sürecini yürütmüştür. Milletin sesi olma sorumluluğunu en başından bu yana duyan ve bu sorumluluk bilinciyle hareket eden sayın genel başkanımız, milletimizin sesi doğrultusunda, milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir öneriyle millet ittifakına önerisini sunmuştur. Sayın büyükşehir belediye başkanlarımız 2018'de işbirliğiyle büyük bir başarı yakalamış başkanlarımız ziyaret etti. İki isme cumhurbaşkanı yardımcılığı önerildi. Akşener'in masaya katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.



