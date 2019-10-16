[FLAŞ] Kalın, ABD heyetiyle görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
PENCE YARIN TÜRKİYE’DE OLACAK
Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in, bugün yerel saatle 18.00’da (Türkiye saatiyle 01.00) Ankara’ya hareket edeceğini açıkladı. Yarın Türkiye’de olacak Pence’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok yetkiliyle Suriye konusunda görüşmeler yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.