Flash TV eğlence değil, muhalif kanal olarak dönüyor

Bursalı iş insanı Ömer Ziya Göktuğ'un sahibi olduğu kanal, Mart 2019 tarihinde 28 yıllık yayınını 'idari, siyasi ve mali baskıları' gerekçe göstererek sonlandırmak zorunda kalmıştı. Göktuğ, bu kez iddialı bir yayın anlayışı için kolları sıvamış durumda. Eğlence ve şov kanalı imajından sıyrılıp, muhalif bir yayın anlayışı içinde farklı ve özel işlere imza atmak istiyor.





Medyaradar'ın haberine göre; yeni yapılanmanın başında ise Hakan Aygün bulunuyor. Aygün’ün, sektördeki birçok isme teklif götürdüğü biliniyor. Bunlardan en çok ses getirecek olan ise Uğur Dündar.





Dündar’ın Ana Haber Anchormanliğinin yanısıra Arena programını yapması konusundaki teklifi düşünmek için zaman istediği gelen haberler arasında.





Hakan Aygün’ün Uğur Dündar konusunda son ana kadar bekleyeceği ama öncesinde ise güçlü bir haber merkezi kurmak için çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.





Can Ataklı ile anlaşıldı





Ekim ayında yayına geçmeyi planlayan kanal ilk transfer bombasını da patlattı. Korkusuz gazetesi köşe yazarı Can Ataklı, Flash TV ile anlaştı. Tele1'deki programını geçtiğimiz Ağustos ayında sonlandıran Ataklı önümüzdeki yayın döneminde yeni kanalında olacak.





Flash TV'nin sahibi Ömer Ziya Göktuğ, İstanbul-Beyoğlu’ndaki binada tadilat işlerini yürütürken, Hakan Aygün’ü de dünyadaki yeni trendleri ve birtakım proje alımları için ABD’ye göndereceği öğrenildi.





Aygün’ün bu hafta içinde New York’a gideceği ve özellikle Z Kuşağına yönelik birtakım projeleri Türkiye’ye adapte etmek için satın almalar yapacağı öğrenildi.