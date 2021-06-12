Samanyolu Haber /Dünya / Floyd’un öldürülmesini çeken kadına ‘Pulitzer Özel’ ödülü /12 Haziran 2021 18:11

Floyd’un öldürülmesini çeken kadına ‘Pulitzer Özel’ ödülü

George Floyd’un Minneapolis polisi tarafından öldürülmesini gösteren videoyu kaydeden Darnella Frazier’e ‘Pulitzer Ödülü Özel Alıntısı verildi.

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Pulitzer Ödül Kurulu’na göre Frazier, ‘George Floyd cinayetini cesurca kaydettiği için, dünya çapında polis vahşetine karşı protestoları teşvik eden ve vatandaşların, gazetecilerin hakikat ve adalet arayışındaki hayati rolünü vurgulayan bir video’ atfını kazandı.

Eski polis memuru Derek Chauvin, 25 Mayıs 2020’de Minneapolis’teki bir Cup Foods mağazasının önünde Floyd’un öldürülmesiyle ilgili tüm suçlamalardan Nisan ayında suçlu bulunmuştu. Frazier’in videosu, açılış konuşmalarından kapanış argümanlarına kadar duruşmada önemli bir kanıttı.
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